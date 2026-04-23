IPTU 2026: cota única vence em 30 de abril em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes definiu o dia 30 de abril como prazo para o pagamento da cota única do IPTU 2026 com desconto máximo. O contribuinte que optar pela quitação à vista até essa data garante redução de 15% no valor do imposto.

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O município disponibiliza o carnê de forma presencial e online. O contribuinte pode acessar o documento no site oficial da prefeitura, na aba “Serviços”. Além disso, também pode retirar o carnê diretamente no Setor de Cadastro Imobiliário, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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A prefeitura orienta que o contribuinte selecione apenas a forma de pagamento desejada ao emitir o carnê pela internet. Dessa forma, evita divergências nos valores. Caso perca o primeiro prazo, o desconto diminui para 10% até 29 de maio e para 5% até 30 de junho.

Quem preferir, pode parcelar o imposto em até cinco vezes. As parcelas vencem em 30 de abril, 29 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 28 de agosto. No entanto, o pagamento em dia evita multas, juros e a inscrição em dívida ativa.

O imposto financia serviços públicos essenciais. Entre eles, estão áreas como saúde, educação, iluminação e limpeza urbana. Por isso, a prefeitura reforça a importância da regularização dentro dos prazos.