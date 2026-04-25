Tentativa de fuga termina com acidente e prisão em Cachoeiro
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o homem foi encaminhado para a Santa Casa
Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido na manhã deste sábado (25), após tentar fugir da polícia no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, ele conduzia uma motocicleta sem placa e iniciou fuga ao perceber a presença policial, dando início a um acompanhamento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a tentativa de escapar, o suspeito perdeu o capacete e, em alta velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra a guia da calçada. Após a abordagem, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por descumprimento de medida protetiva. Dentro de uma mochila, foi encontrado um simulacro de pistola.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o homem foi encaminhado para a Santa Casa, onde permanece sob escolta policial. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado do Detran/ES.
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