TJES: editais de remoção de servidores abrem vagas em comarcas no Sul do ES

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) publicou, nesta sexta-feira (24), três editais de remoção de servidores, contemplando vagas para os cargos de Analista Judiciário – Direito, Analista Judiciário – Serviço Social e Analista Judiciário – Psicologia. A iniciativa integra a política de gestão de pessoas da atual administração, com foco no fortalecimento das comarcas do interior e na melhoria da prestação jurisdicional.

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A medida dá continuidade às ações conduzidas pela desembargadora Janete Vargas Simões, presidente do TJES, voltadas à valorização do quadro funcional e ao aprimoramento das entregas à sociedade.

Analista Judiciário – AJ – Direito (Edital nº 15/2026)

Para o cargo de Analista Judiciário – Direito, há 82 vagas nas comarcas de:

Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Jaguaré, Mantenópolis, Muniz Freire, Pedro Canário, Pinheiros e São Gabriel da Palha.

Analista Judiciário – AE – Serviço Social (Edital nº 19/2026)

Para o cargo de Analista Judiciário – Área Especializada – Serviço Social, as cinco vagas estão distribuídas nas comarcas de:

Barra de São Francisco, Colatina, Nova Venécia e Cachoeiro de Itapemirim.

Analista Judiciário – AE – Psicologia (Edital nº 20/2026)

Já para o cargo de Analista Judiciário – Área Especializada – Psicologia, há cinco vagas nas comarcas de:

Barra de São Francisco, Colatina e Nova Venécia.

Procedimentos

Os servidores interessados poderão requerer a remoção exclusivamente por meio eletrônico, no período de 24 a 28 de abril de 2026, conforme orientações constantes nos editais.

A lista de antiguidade dos inscritos será publicada no Diário da Justiça no dia 30 de abril. Eventuais impugnações poderão ser apresentadas entre os dias 4 e 8 de maio, por meio do e-mail [email protected].

A escolha das vagas ocorrerá no dia 18 de maio de 2026, às 9 horas, no Salão Pleno do TJES, obedecendo à ordem de antiguidade dos candidatos habilitados.

As vagas que remanescerem após o processo de remoção não serão disponibilizadas neste momento, permanecendo bloqueadas até deliberação da administração. O processo de remoção, além de atender à movimentação interna dos servidores, poderá contribuir para a futura viabilização de novas nomeações, observados os limites legais, orçamentários e financeiros.

A publicação dos editais reforça o compromisso da atual gestão com a organização da força de trabalho no Judiciário estadual.