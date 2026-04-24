Turismo do ES ganha estratégia internacional com novo plano

O Governo do Espírito Santo, em parceria com a Embratur e o Sebrae, apresenta nesta segunda-feira (27) o Plano Brasis – Plano Internacional de Marketing Turístico 2025–2027. A iniciativa organiza ações integradas e, ao mesmo tempo, fortalece a estratégia de promoção do estado no mercado internacional.

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Durante o evento, representantes das instituições envolvidas detalham as diretrizes do plano. Além disso, o documento propõe alinhar as ações entre o governo federal, o estado e o trade turístico capixaba. Dessa forma, a estratégia busca ampliar a presença do Espírito Santo no exterior, aumentar a competitividade do destino e atrair novos fluxos de turistas estrangeiros.

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Ao longo da apresentação, os participantes discutem o reposicionamento do estado nos principais mercados emissores internacionais. Nesse sentido, o plano considera a diversidade da oferta turística capixaba, que reúne natureza, gastronomia, cultura, além do turismo de negócios e eventos. Assim, o Espírito Santo pretende potencializar seus diferenciais e acompanhar as tendências do turismo global, em sintonia com o posicionamento da Marca Brasil.

O evento reúne empresários e representantes do trade turístico local. Além disso, autoridades participam da apresentação, incluindo o governador Ricardo Ferraço, o presidente da Embratur, Bruno Reis, a gerente de Projetos Estruturantes da Agência, Ana Paula Jacques, o secretário de Turismo, Luciano Machado, e o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo. Dessa maneira, o encontro consolida a articulação entre diferentes setores para fortalecer a promoção internacional do estado.

Informação

Lançamento do Plano de Ação para a Promoção Turística Internacional do Espírito Santo – Plano Brasis