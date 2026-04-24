Ufes recebe evento gratuito sobre justiça climática nesta sexta

Acontece nesta sexta-feira (24) o lançamento do livro “Transformar para Existir: Políticas, Tecnologias e Justiça Climática”. O evento ocorre no Cine Metrópolis da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, e reúne pesquisadores, técnicos e gestores públicos em uma ampla discussão sobre o tema.

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Ao todo, o livro conta com 48 autores e 16 artigos, abordando questões ligadas à governança climática, território, educação e inovação. Além disso, a publicação surge como um espaço de diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, fortalecendo a construção de soluções para os desafios ambientais contemporâneos. O lançamento é realizado pelo ISB, pela Ufes, pelo IJSN e pela Kick.

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O que distingue a publicação de coletâneas acadêmicas convencionais é sua premissa de origem. Ao lado de pesquisadores universitários, ganham voz técnicos, servidores públicos e profissionais que enfrentam, no cotidiano dos territórios, os desafios que a academia ainda busca nomear.

Integramos às vozes da academia o conhecimento de profissionais que enfrentam, na ponta, os desafios da sustentabilidade, afirma Elias Carvalho, presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, na introdução do livro.

Durante o evento, o público também acompanha uma palestra e participa da assinatura de uma parceria entre o ISB e a Ufes. Além disso, a programação inclui o lançamento da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil (CSBN) 2026 e do edital da Jornada Científica CSBN 2026. A entrada é gratuita, o que amplia o acesso e incentiva a participação da comunidade interessada no tema.

A iniciativa, portanto, promove a troca de conhecimentos e estimula a conexão entre diferentes vozes da sustentabilidade. Ao reunir especialistas e instituições, o encontro busca avançar nas discussões sobre o futuro climático e fortalecer ações integradas em diversas áreas.