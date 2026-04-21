Unimed abre vaga para motorista de ambulância

A Unimed divulgou uma vaga para motorista de ambulância com contratação imediata. A oportunidade exige requisitos específicos para atuação na condução de veículos de emergência.

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Para participar do processo, o candidato precisa possuir curso de condutor de veículo de emergência, conforme exigência do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), estabelecida pela Resolução nº 168/2004. Além disso, o profissional deve apresentar curso de direção defensiva.

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Também é desejável que o candidato tenha certificação em primeiros socorros. Dessa forma, a qualificação contribui para o atendimento em situações de urgência.

Outro requisito obrigatório é a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E. Além disso, o documento deve conter o código “EAR”, que indica exercício de atividade remunerada. O candidato também precisa apresentar noções de mecânica básica de veículos.

A empresa orienta que os interessados realizem o cadastro por meio do site oficial. Para isso, o candidato deve acessar o endereço unimedcircuito.coop.br e preencher as informações na seção “Trabalhe Conosco”.

Portanto, a vaga disponibilizada pela Unimed Circuito das Águas busca profissionais qualificados para atuar no transporte de pacientes. Assim, o processo seletivo prioriza candidatos que atendam aos critérios técnicos exigidos para a função.