Vamos Nessa Vitória: Ricardo Ferraço garante continuidade de investimentos na capital

“Independentemente de qualquer circunstância, nada vai nos afastar de continuar trabalhando pela nossa Capital. A política só vale a pena se a exercermos em linha com aquilo em que a gente acredita. Aqui tem diálogo e respeito às pessoas, à história e à trajetória de cada um”. A afirmação foi feita pelo governador Ricardo Ferraço durante o Encontro “Vamos Nessa Vitória”, promovido pelo MDB na noite dessa quinta-feira (16), no bairro São José, na Grande São Pedro.

O evento reuniu lideranças políticas e religiosas, seis vereadores da capital e moradores da região. Segundo o prefeito de Cariacica e presidente estadual do MDB, Euclério Sampaio, o encontro foi um momento de diálogo, troca de experiências e construção de ideias voltadas ao desenvolvimento do Espírito Santo.

Os vereadores de Vitória Aloísio Varejão (PSB), Aylton Dadalto (Republicanos), Baiano do Salão (Podemos), Camillo Neves (PP), João Flávio (MDB) e Maurício Leite (PRD) apresentaram uma série de contribuições para melhorar serviços e a infraestrutura de bairros.

Aylton Dadalto também lembrou que o governador Ricardo Ferraço foi um dos responsáveis por sua entrada na política: “O meu pai, engenheiro agrônomo de carreira, sempre me disse que o Ricardo Ferraço foi o melhor secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo. Ricardo caminhava pelas cidades, olhando para cada cantinho, e eu, ainda um menino, falava: ‘quero ter essa competência de transformar a vida das pessoas’. Ricardo é alguém que está preparado para mudar a vida das pessoas.”

Durante sua fala, o governador destacou sua postura de diálogo como gestor público e reafirmou o compromisso de manter a interlocução com os 78 municípios capixabas. “Estamos sempre abertos ao diálogo, porque não olhamos para partidos, olhamos para pessoas. Aqui não tem carteirada. Aqui não tem o ‘manda quem pode, obedece quem tem juízo’. Aqui tem construção coletiva”, enfatizou.

Ferraço encerrou reforçando sua missão de dar continuidade aos avanços do Espírito Santo, mantendo o Estado no rumo e no ritmo certos para seguir transformando a vida dos capixabas.