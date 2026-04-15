Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira no ES

A previsão do tempo para esta quarta-feira (15) no Espírito Santo indica que um sistema de alta pressão pode manter o tempo aberto.

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Além disso, o ar seco impede a formação de nuvens carregadas. Dessa forma, não há previsão de chuva em nenhuma região do estado.

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As temperaturas sobem ao longo do dia. De acordo com o Incaper, o vento sopra de forma fraca a moderada no litoral, o que contribui para a sensação de calor.

Grande Vitória

A Grande Vitória terá poucas nuvens durante todo o dia. Além disso, não há previsão de chuva. O vento varia entre fraco e moderado no litoral.

As temperaturas variam entre 24 °C e 32 °C. Em Vitória, a mínima será de 24 °C, enquanto a máxima chega a 31 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o tempo também segue com poucas nuvens. Além disso, não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 22 °C e 33 °C. Já nas áreas altas, os termômetros registram mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Região Serrana

A Região Serrana terá céu com poucas nuvens ao longo do dia. Além disso, o tempo permanece firme.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 22 °C e a máxima de 29 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 18 °C e 27 °C.

Região Norte

A Região Norte também terá poucas nuvens e tempo estável. Dessa forma, não há previsão de chuva.

As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C ao longo do dia.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o tempo segue aberto e com poucas nuvens. Além disso, não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 23 °C e a máxima de 34 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 21 °C e 32 °C.

Região Nordeste

A Região Nordeste terá poucas nuvens durante o dia. Além disso, o tempo permanece firme, sem previsão de chuva.

As temperaturas variam entre 23 °C e 33 °C. Ao mesmo tempo, o vento sopra de forma fraca a moderada no litoral.