Vila Velha encerra inscrições para processo seletivo da Educação nesta quarta

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha mantém abertas, até esta quarta-feira (29), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que vai contratar profissionais temporários para o setor administrativo da rede municipal.

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O município disponibiliza vagas para diferentes funções. Entre elas estão Assistente Social, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Regente de Banda, Secretário Escolar e Tradutor e Intérprete de Libras. Com isso, a seleção busca reforçar o suporte técnico nas unidades de ensino.

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Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet. O cadastro ocorre no site oficial da Prefeitura de Vila Velha, dentro da área de concursos públicos. Além disso, o edital nº 06/2026, que regulamenta o processo, já está disponível desde o dia 23 de abril no Diário Oficial do município.

Os salários variam conforme o cargo e a carga horária. Os valores vão de R$ 2.029,84 a R$ 4.272,64. Além da remuneração, os profissionais terão direito a benefícios, como auxílio-alimentação. Por outro lado, o edital também garante a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme prevê a legislação municipal.

Dessa forma, os interessados devem ficar atentos ao prazo. Como o período de inscrição termina nesta quarta-feira, a recomendação é realizar o cadastro o quanto antes para não perder a oportunidade.