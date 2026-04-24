Vitória: capacitação em gastronomia abre portas para novos negócios
Entre as opções disponíveis, destacam-se formações como bolo fit, marmita fit e preparo de pães sem glúten e sem lactose.
Cursos gratuitos de gastronomia começam a receber pré-inscrições em Vitória a partir desta quinta-feira (23), às 17h. A iniciativa busca capacitar moradores e trabalhadores do município para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo. Além disso, a ação foca em áreas com alta demanda e potencial de venda, o que pode gerar renda de forma rápida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre as opções disponíveis, destacam-se formações como bolo fit, marmita fit e preparo de pães sem glúten e sem lactose. Ao mesmo tempo, os cursos também incluem produção de biscoitos e salgados tradicionais, ampliando as possibilidades de atuação dos participantes. Dessa forma, a oferta atende tanto quem deseja ingressar no mercado quanto quem pretende diversificar a renda.
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As aulas
As aulas acontecerão em diferentes dias e turnos. Com isso, a Prefeitura de Vitória amplia o acesso da população às capacitações. As atividades serão realizadas na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac-ES, instalada no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, o Tancredão, localizado no bairro Mário Cypreste.
Como participar
Para participar, o interessado precisa morar ou trabalhar em Vitória. Além disso, a idade mínima varia entre 14 e 16 anos, conforme o curso escolhido. Já a escolaridade exigida vai do ensino fundamental inicial ao completo. Portanto, as exigências mudam de acordo com a formação.
As matrículas serão feitas no primeiro dia de aula. Nesse momento, o participante deve apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado, com até três meses. Assim, a inscrição será formalizada no início das atividades.
Serviço
Cursos de Gastronomia (Senac/Programa de Gratuidade)
Local: Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves – Tancredão (Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150, Bairro Mário Cypreste)
Cursos de qualificação
Nova geração de pães e bolos saudáveis
- Período: 27/04 a 30/04
- Horário: 8h às 12h
- Carga horária: 16h
- Vagas: 20
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória; idade mínima de 16 anos; do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (1ª a 4ª série).
Biscoitos que vendem nas quatro estações
- Período: 27/04 a 30/04
- Horário: 13h às 17h
- Carga horária: 16h
- Vagas: 20
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória; idade mínima de 16 anos; do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (1ª a 4ª série).
Salgados tradicionais
- Período: 04/05
- Horário: 8h às 12h
- Carga horária: 4h
- Vagas: 20
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória; idade mínima de 16 anos; do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (1ª a 4ª série).
Bolo Fit
- Período: 04/05
- Horário: 13h às 17h
- Carga horária: 4h
- Vagas: 20
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória; idade mínima de 14 anos; do 5º ao 9º ano do ensino fundamental (4ª a 8ª série).
Sanduíches e suas variações
- Período: 05 a 07/05
- Horário: 8h às 11h
- Carga horária: 9h
- Vagas: 20
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória; idade mínima de 16 anos; mínimo do 7º ano do ensino fundamental (6ª série).
Marmita Fit para congelar
- Período: 05 e 06/05
- Horário: 13h às 17h
- Carga horária: 8h
- Vagas: 20
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória; idade mínima de 14 anos; do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (1ª a 4ª série).
Pão sem glúten e sem lactose
- Período: 07/05
- Horário: 13h às 17h
- Carga horária: 4h
- Vagas: 20
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória; idade mínima de 16 anos; do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (1ª a 4ª série).
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