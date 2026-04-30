Zico: filme revela bastidores da carreira do craque

O documentário “Zico, O Samurai de Quintino” mergulha na trajetória de Zico, um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Nesse sentido, a produção acompanha a história do ex-jogador desde a infância no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Quintino. Além disso, o filme mostra como o jovem talento se transformou em um dos maiores ídolos do esporte no país.

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Desse modo, ao longo da narrativa, o longa resgata momentos marcantes da carreira de Arthur Antunes Coimbra. Assim, para isso, utiliza materiais raros, como vídeos em Super 8, imagens inéditas e objetos históricos do acervo pessoal do craque. Ainda assim, o documentário também reúne entrevistas com convidados especiais, que ajudam a reconstruir a trajetória e o legado deixado pelo ídolo do Clube de Regatas do Flamengo.

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Mais opções de filmes

Assim, em Cachoeiro de Itapemirim, o público poderá conferir o documentário em diferentes horários ao longo da programação local. Dessa forma, os cinemas da cidade ampliam as opções para quem deseja conhecer mais sobre a história de um dos maiores jogadores do Brasil. Além disso, a grade inclui outras produções, o que garante diversidade de gêneros para todos os públicos.

Contudo, a programação completa conta com uma variedade de filmes em cartaz, com sessões distribuídas ao longo do dia. Assim, o público pode escolher entre diferentes horários e estilos cinematográficos. Portanto, a exibição do documentário sobre Zico se soma a uma agenda cultural diversificada, que movimenta as salas de cinema em Cachoeiro.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Michael (2D)

Todos os dias – 17h40 | 20h15 (DUBLADO)

Sexta, sábado e domingo – 15h (DUBBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 18h15 | 21h (DUBLADO)

Sexta, sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO)

Sala 03

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 19h15 (DUBLADO)

Sala 04

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Zico (2D)

Todos os dias – 18h30 (NACIONAL)

*TODOS QUE FOREM COM A CAMISA DO FLAMENGO PAGAM MEIA*

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Zico (2D)

Todos os dias – 18h | 20h15 (NACIONAL)

*TODOS QUE FOREM COM A CAMISA DO FLAMENGO PAGAM MEIA*

Sala 02

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 03

Michael (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h45 | 21h15 (DUBLADO)

Michael (2D)