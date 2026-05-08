14ª Cavalgada de Muqui terá show nacional e tradição sertaneja

Muqui se prepara para receber a 14ª Cavalgada de Muqui, marcada para este sábado (9). O evento já integra o calendário sertanejo do sul capixaba e deve reunir cavaleiros, amazonas, comitivas e visitantes de diversas cidades do Espírito Santo e também de estados vizinhos.

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A organização programou a saída oficial da cavalgada para as 18h, ao lado do Parque de Exposições de Muqui. Em seguida, o público seguirá para o espaço principal do evento, onde acontecerão os shows da noite.

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Entre os nomes confirmados, o destaque fica para o cantor Lauro Bonde, atração nacional desta edição. Além disso, o evento contará com apresentações de Markin Gava, Forró Brasil, Explosão Sertaneja, Jessé Pimenta e Luiz Magnata.

Tradição sertaneja

Além da programação musical, a cavalgada também fortalece a tradição sertaneja da região. Assim, o evento movimenta o comércio local, impulsiona o turismo e aquece setores de serviços durante os dias de programação em Muqui.

Os organizadores já disponibilizaram os ingressos em pontos de venda espalhados pela região. Em Cachoeiro de Itapemirim, os bilhetes podem ser encontrados nas lojas Western Brasil Moda Country e Rações Aeroporto. Já em Muqui, as vendas acontecem na Judice Moda Country.

Onde comprar os ingressos

Em Mimoso do Sul, os ingressos estão disponíveis na Country Daniel’s e VeSt Modas. Enquanto isso, em Atílio Vivácqua, o público pode adquirir entradas na Texas Country.

As vendas também seguem disponíveis diretamente pelos contatos de Evandro Padela, pelo telefone (28) 99881-1388, e Batista, no número (28) 99904-5661.