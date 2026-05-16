Acidente entre moto e carro deixa ferido em Cachoeiro

Um jovem de 19 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (14), no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

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De acordo com o boletim unificado, o caso aconteceu por volta das 14h13, na rua Aguilar Ferreira de Ataíde, em frente a uma praça da região. A vítima foi identificada como Kaua Martins Pereira.

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Segundo a PM, a guarnição foi acionada pelo Ciodes e se deslocou até a Santa Casa para verificar informações sobre a ocorrência. No hospital, a equipe recebeu a confirmação de que o jovem havia dado entrada após uma colisão entre uma motocicleta e um veículo.

Ainda conforme o registro policial, o motociclista estava sob cuidados médicos e não conseguiu prestar esclarecimentos no momento do atendimento. Por causa da falta de informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente, a Polícia Militar registrou o boletim para futuras consultas.