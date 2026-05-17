Acidente entre motos mata jovem em Jerônimo Monteiro

A Polícia Militar informa que atendeu, na tarde desse sábado (16), uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal na zona rural de Jerônimo Monteiro, na saída para o distrito de Oriente, após a ponte do Rio Norte.

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No local, foi constatada uma colisão envolvendo duas motocicletas. Uma das vítimas, um homem de 26 anos, identificado por Rafael de Almeida França, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe do SAMU ainda no local.

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O outro condutor, de 31 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento hospitalar em Cachoeiro de Itapemirim.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos necessários. Após os trabalhos periciais, os veículos envolvidos foram removidos ao pátio credenciado do Detran. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.