Alegre: nova escola de tempo integral em Rive receberá investimento de R$ 5,5 milhões

A Prefeitura de Alegre deu início às obras da nova Escola de Tempo Integral no distrito de Rive. A informação foi confirmada pelo prefeito Nirrô Emerick, nesta terça-feira (26).

De acordo com a administração municipal, a nova unidade vai atender alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, oferecendo uma estrutura moderna, planejada para ampliar as oportunidades de aprendizagem e fortalecer ainda mais a qualidade da educação no município.

O investimento, viabilizado por meio de proposta apresentada pela gestão ao PAC Seleções 2024, do Governo Federal, é da ordem de R$ 5,5 milhões. A escola contará com quadra de esportes, playground e espaços adequados para o desenvolvimento dos estudantes.

“Mais uma escola representa mais acesso, mais cuidado, mais dignidade e mais oportunidades para as famílias alegrenses. É um avanço que fortalece a rede municipal de ensino e reafirma o compromisso da prefeitura com uma educação cada vez melhor”, destaca o prefeito.