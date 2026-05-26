Alegre: nova escola de tempo integral em Rive receberá investimento de R$ 5,5 milhões
A escola contará com quadra de esportes, playground e espaços adequados para o desenvolvimento dos estudantes.
A Prefeitura de Alegre deu início às obras da nova Escola de Tempo Integral no distrito de Rive. A informação foi confirmada pelo prefeito Nirrô Emerick, nesta terça-feira (26).
De acordo com a administração municipal, a nova unidade vai atender alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, oferecendo uma estrutura moderna, planejada para ampliar as oportunidades de aprendizagem e fortalecer ainda mais a qualidade da educação no município.
O investimento, viabilizado por meio de proposta apresentada pela gestão ao PAC Seleções 2024, do Governo Federal, é da ordem de R$ 5,5 milhões. A escola contará com quadra de esportes, playground e espaços adequados para o desenvolvimento dos estudantes.
“Mais uma escola representa mais acesso, mais cuidado, mais dignidade e mais oportunidades para as famílias alegrenses. É um avanço que fortalece a rede municipal de ensino e reafirma o compromisso da prefeitura com uma educação cada vez melhor”, destaca o prefeito.
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