Previsão: Espírito Santo terá quarta-feira de sol e pouca chuva

O Espírito Santo terá uma quarta-feira marcada por variação de nuvens em áreas específicas, mas, sobretudo, com predomínio de tempo firme na maior parte do estado. Logo nas primeiras horas do dia, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida na Região Nordeste. No entanto, ao longo do dia, o tempo tende a abrir.

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Enquanto isso, no Norte capixaba, a previsão indica chuva passageira em alguns momentos. Ainda assim, nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, o cenário muda. Há poucas nuvens e não há expectativa de chuva. Além disso, as temperaturas entram em elevação, e o vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral.

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Na Grande Vitória, o tempo segue estável durante todo o dia. A mínima prevista é de 20 °C, enquanto a máxima chega a 27 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 21 °C e 26 °C.

Já na Região Sul, o clima também permanece firme. Não há previsão de chuva, e o céu apresenta poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 17 °C e 26 °C. Por outro lado, nas áreas mais altas, os termômetros marcam mínima de 13 °C e máxima de 22 °C.

Mais previsões

Na Região Serrana, o cenário é semelhante. O tempo segue aberto, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 17 °C e 24 °C nas áreas menos elevadas. Já nas regiões mais altas, variam de 14 °C a 19 °C.

Por sua vez, a Região Norte apresenta maior instabilidade. Há previsão de chuva passageira ao longo do dia, com temperaturas entre 21 °C e 28 °C.

Na Região Noroeste, o tempo também apresenta variação de nuvens. Há possibilidade de chuva rápida em alguns momentos, exceto no trecho sul da região. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 21 °C e 28 °C. Já em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 19 °C e 25 °C.

Por fim, na Região Nordeste, a chuva se concentra entre a madrugada e a manhã. Depois disso, o tempo abre e o sol volta a aparecer. As temperaturas variam entre 21 °C e 27 °C, com ventos moderados no litoral.