Allan Ferreira garante recursos para reforma de campo de futebol em Cachoeiro

Uma demanda antiga dos moradores do bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, está prestes a se tornar realidade. Foi publicada no Diário Oficial a liberação do recurso para a tão aguardada reforma do Campo Bom de Bola, importante espaço esportivo e de convivência que atende não apenas a comunidade local, mas também bairros vizinhos.

A conquista é resultado de uma articulação do deputado estadual Allan Ferreira, atendendo a um pedido do vereador Paulinho Careca e do presidente da associação de moradores do bairro, Laudemir, que levaram ao mandato a necessidade urgente de revitalização do espaço.

O campo é utilizado diariamente pela população para lazer e também abriga projetos sociais esportivos voltados para crianças e adolescentes, desempenhando papel importante na promoção da inclusão, da saúde e da cidadania.

Segundo Allan Ferreira, a reforma representa mais do que uma melhoria estrutural.

“Investir em espaços como esse é investir nas pessoas. O esporte transforma vidas, aproxima a comunidade e oferece oportunidades para nossas crianças e jovens. É uma alegria poder contribuir para que essa demanda tão importante saia do papel.”

O vereador Paulinho Careca, que acompanha de perto as necessidades da região, também destacou a importância da conquista para o bairro.

“Essa é uma vitória da comunidade. Lutamos por essa reforma porque sabemos o quanto esse campo é importante para o Jardim Itapemirim. Agradeço ao deputado Allan Ferreira por abraçar essa demanda e ajudar a tornar esse sonho possível.”

Allan Ferreira também agradeceu ao governador Ricardo Ferraço, pela parceria e sensibilidade em atender o pedido, e ao prefeito Theodorico Ferraço, pelo compromisso com melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida da população cachoeirense. “Ambos são parceiros fundamentais nas melhorias que trazemos para nossa cidade.”

Com a reforma, a expectativa é que o Campo Bom de Bola volte a oferecer melhores condições para a prática esportiva, fortalecendo projetos sociais e garantindo mais segurança, conforto e dignidade para todos que utilizam o espaço.