Cidades

Anchieta passa a emitir Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo

A iniciativa segue a legislação federal e municipal e representa mais um avanço nas políticas públicas de inclusão e cuidado com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

A foto alude ao autismo - mês de conscientização abril
Fonte: Freepik

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). O documento tem como objetivo assegurar atendimento prioritário e facilitar o acesso a serviços públicos e privados, especialmente nas áreas da saúde, educação e assistência social.

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A iniciativa segue a legislação federal e municipal e representa mais um avanço nas políticas públicas de inclusão e cuidado com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

A carteirinha será emitida gratuitamente e contará com informações essenciais como identificação do usuário, contato de emergência, fotografia e QR Code, garantindo mais segurança e agilidade no atendimento.

A solicitação será feita de forma totalmente online, por meio do sistema digital da Prefeitura, trazendo mais praticidade para as famílias. “Vale lembrar que a CIPTEA não substitui documentos oficiais, mas é um importante instrumento de garantia de direitos e acolhimento”, explica Cristiane Feitosa, subsecretária de Saúde.

Como solicitar a CIPTEA:
1.Acesse o site oficial da Prefeitura de Anchieta www.anchieta.es.gov.br
2.Entre no sistema de Governo Digital 
3.Preencha o formulário de solicitação como solicitações diversas, com o assunto “Emissão CIPTEA” 
4.Anexe os documentos obrigatórios: 
– Documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento) 
– CPF 
– Documento do responsável (se houver) 
– Comprovante de residência atualizado 
– Foto 3×4 digital 
– Laudo médico com diagnóstico de TEA 
5. Envie a solicitação e aguarde a análise

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