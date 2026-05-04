Anchieta passa a emitir Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo
A iniciativa segue a legislação federal e municipal e representa mais um avanço nas políticas públicas de inclusão e cuidado com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.
A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). O documento tem como objetivo assegurar atendimento prioritário e facilitar o acesso a serviços públicos e privados, especialmente nas áreas da saúde, educação e assistência social.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa segue a legislação federal e municipal e representa mais um avanço nas políticas públicas de inclusão e cuidado com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.
A carteirinha será emitida gratuitamente e contará com informações essenciais como identificação do usuário, contato de emergência, fotografia e QR Code, garantindo mais segurança e agilidade no atendimento.
A solicitação será feita de forma totalmente online, por meio do sistema digital da Prefeitura, trazendo mais praticidade para as famílias. “Vale lembrar que a CIPTEA não substitui documentos oficiais, mas é um importante instrumento de garantia de direitos e acolhimento”, explica Cristiane Feitosa, subsecretária de Saúde.
Como solicitar a CIPTEA:
1.Acesse o site oficial da Prefeitura de Anchieta www.anchieta.es.gov.br
2.Entre no sistema de Governo Digital
3.Preencha o formulário de solicitação como solicitações diversas, com o assunto “Emissão CIPTEA”
4.Anexe os documentos obrigatórios:
– Documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento)
– CPF
– Documento do responsável (se houver)
– Comprovante de residência atualizado
– Foto 3×4 digital
– Laudo médico com diagnóstico de TEA
5. Envie a solicitação e aguarde a análise
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