Anchieta passa a emitir Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). O documento tem como objetivo assegurar atendimento prioritário e facilitar o acesso a serviços públicos e privados, especialmente nas áreas da saúde, educação e assistência social.

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A iniciativa segue a legislação federal e municipal e representa mais um avanço nas políticas públicas de inclusão e cuidado com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

A carteirinha será emitida gratuitamente e contará com informações essenciais como identificação do usuário, contato de emergência, fotografia e QR Code, garantindo mais segurança e agilidade no atendimento.

A solicitação será feita de forma totalmente online, por meio do sistema digital da Prefeitura, trazendo mais praticidade para as famílias. “Vale lembrar que a CIPTEA não substitui documentos oficiais, mas é um importante instrumento de garantia de direitos e acolhimento”, explica Cristiane Feitosa, subsecretária de Saúde.

Como solicitar a CIPTEA:

1.Acesse o site oficial da Prefeitura de Anchieta www.anchieta.es.gov.br

2.Entre no sistema de Governo Digital

3.Preencha o formulário de solicitação como solicitações diversas, com o assunto “Emissão CIPTEA”

4.Anexe os documentos obrigatórios:

– Documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento)

– CPF

– Documento do responsável (se houver)

– Comprovante de residência atualizado

– Foto 3×4 digital

– Laudo médico com diagnóstico de TEA

5. Envie a solicitação e aguarde a análise