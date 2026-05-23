Anchieta registra quase 7 mil faltas a consultas e exames no sistema de saúde
Ausências comprometem o atendimento e ampliam filas de espera em unidades e especialidades do município
A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta registrou quase 7 mil faltas em consultas, exames e atendimentos especializados nos últimos levantamentos realizados pela rede municipal. Os números acendem um alerta para o impacto causado pelas ausências, que dificultam o acesso de outros pacientes aos serviços de saúde e contribuem para o aumento das filas de espera.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Somente nas unidades de saúde dos bairros e comunidades, foram contabilizadas 4.704 faltas. Entre os locais com maior número de ausências estão Centro 2, com 809 faltas, Centro 1, com 621, Iriri, com 613, e Mãe-Bá, com 557 registros.
Já no Centro de Especialidades, foram registradas 1.954 faltas em consultas e atendimentos especializados. As maiores ocorrências foram em atendimentos com psicólogo clínico, que somaram 825 ausências, além de ortopedia e nutrição, com 289 faltas cada.
De acordo com a Secretaria de Saúde, quando um paciente falta sem avisar previamente, aquela vaga deixa de ser utilizada por outra pessoa que aguarda atendimento. A situação gera desperdício de tempo das equipes, aumento das filas e atraso no acesso aos serviços.
O secretário municipal de Saúde destacou que o município vem ampliando a oferta de atendimentos, mas reforça que a colaboração da população é essencial para melhorar o fluxo da rede.
“A Prefeitura tem trabalhado para ampliar consultas, exames e especialidades, mas precisamos do compromisso da população. Quando o paciente não pode comparecer, é importante avisar com antecedência para que outra pessoa possa ser chamada”, destacou.
A orientação da Secretaria é que, em caso de impossibilidade de comparecimento, o paciente procure sua unidade de saúde ou entre em contato com o serviço responsável para cancelar ou remarcar o atendimento.
Saiba mais
Faltas registradas nas unidades de saúde:
– Mãe-Bá: 557
– Área 10: 371
– Centro 1: 621
– Centro 2: 809
– Centro 3: 587
– Alto Pongal: 192
– Baixo Pongal: 323
– Iriri: 613
– Jabaquara: 276
– Recanto do Sol: 355
Faltas registradas no Centro de Especialidades:
– Psicólogo Clínico: 825
– Ortopedista: 289
– Nutricionista: 289
– Terapeuta Ocupacional: 90
– Fonoaudiólogo: 87
– Clínico: 61
– Dermatologista: 52
– Ginecologista: 46
– Neurologista: 42
– Pediatra: 42
– Cardiologista: 34
– Oftalmologista: 33
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