Anchieta registra quase 7 mil faltas a consultas e exames no sistema de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta registrou quase 7 mil faltas em consultas, exames e atendimentos especializados nos últimos levantamentos realizados pela rede municipal. Os números acendem um alerta para o impacto causado pelas ausências, que dificultam o acesso de outros pacientes aos serviços de saúde e contribuem para o aumento das filas de espera.

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Somente nas unidades de saúde dos bairros e comunidades, foram contabilizadas 4.704 faltas. Entre os locais com maior número de ausências estão Centro 2, com 809 faltas, Centro 1, com 621, Iriri, com 613, e Mãe-Bá, com 557 registros.

Já no Centro de Especialidades, foram registradas 1.954 faltas em consultas e atendimentos especializados. As maiores ocorrências foram em atendimentos com psicólogo clínico, que somaram 825 ausências, além de ortopedia e nutrição, com 289 faltas cada.

De acordo com a Secretaria de Saúde, quando um paciente falta sem avisar previamente, aquela vaga deixa de ser utilizada por outra pessoa que aguarda atendimento. A situação gera desperdício de tempo das equipes, aumento das filas e atraso no acesso aos serviços.

O secretário municipal de Saúde destacou que o município vem ampliando a oferta de atendimentos, mas reforça que a colaboração da população é essencial para melhorar o fluxo da rede.

“A Prefeitura tem trabalhado para ampliar consultas, exames e especialidades, mas precisamos do compromisso da população. Quando o paciente não pode comparecer, é importante avisar com antecedência para que outra pessoa possa ser chamada”, destacou.

A orientação da Secretaria é que, em caso de impossibilidade de comparecimento, o paciente procure sua unidade de saúde ou entre em contato com o serviço responsável para cancelar ou remarcar o atendimento.

Saiba mais

Faltas registradas nas unidades de saúde:

– Mãe-Bá: 557

– Área 10: 371

– Centro 1: 621

– Centro 2: 809

– Centro 3: 587

– Alto Pongal: 192

– Baixo Pongal: 323

– Iriri: 613

– Jabaquara: 276

– Recanto do Sol: 355

Faltas registradas no Centro de Especialidades:

– Psicólogo Clínico: 825

– Ortopedista: 289

– Nutricionista: 289

– Terapeuta Ocupacional: 90

– Fonoaudiólogo: 87

– Clínico: 61

– Dermatologista: 52

– Ginecologista: 46

– Neurologista: 42

– Pediatra: 42

– Cardiologista: 34

– Oftalmologista: 33