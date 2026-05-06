Anchieta terá sessões gratuitas de cinema; confira horário, data e local

A população de Anchieta terá mais uma oportunidade especial de acesso à cultura e ao entretenimento gratuito a partir desta semana. O município está entre os destinos do projeto Cine Petrobras, que levará uma experiência completa de cinema itinerante para moradores e visitantes.

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A iniciativa chega ao Espírito Santo com uma proposta inovadora: uma carreta que se transforma em uma moderna sala de cinema, equipada com tecnologia de ponta, ambiente climatizado, poltronas confortáveis e sistema digital de som e imagem. Em Anchieta, o projeto ficará por quatro dias, 7, 8, 11 e 12 de maio, oferecendo sessões gratuitas para o público.

Além da estrutura diferenciada, o Cine Petrobras também garante uma experiência completa, com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante para todos os participantes. Para assistir às sessões, é necessário retirar os ingressos diretamente na carreta no dia do evento, já que as vagas são limitadas.

Outro destaque é a acessibilidade do espaço, que conta com recursos audiovisuais adaptados, elevador de acesso para cadeirantes, garantindo inclusão e conforto para todos.

O projeto percorrerá ao todo 30 municípios em 10 estados brasileiros, passando pelas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. No Espírito Santo, além de Anchieta, a cidade de Itapemirim também receberá a atração nos dias 14 e 15 de maio.

A ação é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com aprovação do Ministério da Cultura, patrocínio da Petrobras e execução da Cepar Comunicação, contando ainda com o apoio das prefeituras municipais.

Mais do que entretenimento, o Cine Petrobras reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura, proporcionando momentos de lazer e aprendizado para toda a comunidade.