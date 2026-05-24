Aposta de Mimoso do Sul acerta quina da Mega-Sena especial de 30 anos

O concurso 3010 da Mega-Sena, realizado neste domingo (24), distribuiu um prêmio estimado em R$ 320 milhões e não acumulou. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve duas apostas vencedoras na faixa principal.

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As dezenas sorteadas foram: 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47.

Os dois bilhetes que acertaram os seis números saíram para as cidades de Fortaleza, no Ceará, e Rio de Janeiro. A aposta registrada na Loteria Aldeota, em Fortaleza, foi um bolão com 100 cotas e garantiu prêmio de R$ 168.170.026,00. Já a aposta feita na Patricius Loteria Ltda, no Rio de Janeiro, foi simples e levou R$ 168.170.026,83.

No Espírito Santo, apostas de cinco acertos também foram premiadas no concurso especial. Os ganhadores receberam R$ 13.890,02 cada.

Em Mimoso do Sul, a aposta vencedora foi registrada na Loterias Mimoso. Também houve bilhetes premiados em Nova Venécia, nas lotéricas Galeria da Sorte e Loteria Cidade Alta.

Santa Teresa teve duas apostas vencedoras feitas na Beco da Sorte. Já os municípios da Serra e Vitória também apareceram entre os premiados, com jogos registrados na Jotaely Lotérica e na Pinte a Sorte, respectivamente.

Todas as apostas premiadas no Espírito Santo foram simples, com seis dezenas, realizadas em lotéricas físicas.