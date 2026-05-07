AQUINOTICIAS lança projeto Eleições 2026

Com o objetivo de fortalecer a democracia e fornecer aos cidadãos capixabas as melhores informações para uma decisão consciente, o AQUINOTICIAS.com, maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo, acaba de lançar o projeto especial Eleições 2026. A iniciativa visa oferecer um espaço de visibilidade rigorosamente igualitária para todos os candidatos ao Governo do Estado e ao Senado Federal.

O coração do projeto, que irá começar a partir do dia 25 de maio, será uma série de entrevistas em formato de podcast. Cada candidato será convidado a comparecer presencialmente ao estúdio do portal, localizado em Cachoeiro de Itapemirim. Com duração de até 40 minutos, as sabatinas foram desenhadas para garantir a isonomia do processo eleitoral: as perguntas serão pré-definidas e aplicadas a todos os concorrentes da mesma forma, permitindo que o eleitor compare diretamente as ideias de cada um.

Para o diretor do portal, Elias Carvalho, a iniciativa reforça o compromisso histórico do veículo com a sociedade capixaba.

“A nossa missão com o especial Eleições 2026 é ser um pilar de transparência e equidade. Ao recebermos os candidatos em nosso estúdio em Cachoeiro, com o mesmo tempo e as mesmas perguntas para todos, garantimos que o debate seja pautado por ideias e soluções reais, oferecendo ao eleitor um material rico e imparcial para a sua tomada de decisão”, destaca o diretor.

Distribuição em massa e jornalismo multiplataforma

A força da cobertura eleitoral também estará na sua distribuição. Todo o conteúdo gerado nos podcasts não ficará restrito apenas ao site, sendo amplamente desdobrado e compartilhado por toda a rede de influência do AQUINOTICIAS.com. Hoje, o portal soma mais de 350 mil seguidores em suas redes sociais, com presença massiva em grande parte da região sul capixaba. Cada podcast vai receber dois cortes exclusivos.

Além disso, a cobertura contará com um disparo estratégico de informações para mais de 25 mil usuários cadastrados via WhatsApp, que integram grupos focados no recebimento diário e gratuito de notícias. Contará também com a divulgação de dois cortes do podcast na rede social Instagram.

A editora do portal, Alissandra Mendes, explica a importância dessa engrenagem digital:

“Nós sabemos que a informação precisa chegar rapidamente aonde o eleitor está. Por isso, estruturamos uma verdadeira força-tarefa de distribuição. Todo o material dos podcasts será adaptado para as redes sociais e disparado em nossos grupos de mensagens, assegurando que centenas de milhares de capixabas tenham acesso gratuito e instantâneo ao perfil e às propostas de quem deseja governá-los”, afirma Alissandra.

Aproximação com o público

O engajamento e a credibilidade do AQUINOTICIAS.com tornam o projeto uma ponte vital entre a classe política e as demandas da população local. O diretor comercial do portal, Luan Ola, destaca como a solidez dos dados do veículo potencializa essa conexão democrática.

“Nossos números atestam a liderança do AQUINOTICIAS.com na região. Utilizar esse alcance robusto, tanto no portal quanto nas redes sociais, para aproximar o público dos candidatos é o nosso grande diferencial. Essa conexão é fundamental, pois transforma a nossa grande audiência em uma audiência qualificada e politicamente consciente do seu papel no futuro do estado”, pontua Luan.

Todo o conteúdo produzido pelo especial Eleições 2026 terá um caráter estritamente propositivo, com foco central em propostas, projetos e ideias práticas para transformar o Espírito Santo.

Para não perder nenhuma entrevista e acompanhar de perto a corrida eleitoral, acesse o portal AQUINOTICIAS.com e siga os perfis oficiais nas redes sociais: @aquinoticias no Instagram e o canal portal AQUINOTICIAS no YouTube.