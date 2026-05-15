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Atenção! Sul Capixaba entra em alerta para chuvas intensas; veja cidades

Aviso prevê chuva intensa, ventos fortes e risco de alagamentos.

Cachoeiro Cidades do Sul Instituto emite alerta - tempestade perigosa Sudeste - alerta de chuvas fortes no Espírito Santo
Foto: Pammela Volpato

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 16 cidades do Espírito Santo. O aviso começa à 0h deste sábado (16) e segue válido até as 23h59 de domingo (17).

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De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Contudo, o alerta aponta possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por isso, a população deve acompanhar as condições do tempo e redobrar a atenção durante o período.

Orientações durante o alerta

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. O órgão também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade, reduzindo os riscos de descargas elétricas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Vejas as cidades

  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Itapemirim
  • Jerônimo Monteiro
  •  Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muqui
  • Presidente
  • Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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