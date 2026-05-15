Atenção! Sul Capixaba entra em alerta para chuvas intensas; veja cidades
Aviso prevê chuva intensa, ventos fortes e risco de alagamentos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 16 cidades do Espírito Santo. O aviso começa à 0h deste sábado (16) e segue válido até as 23h59 de domingo (17).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
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Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Contudo, o alerta aponta possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por isso, a população deve acompanhar as condições do tempo e redobrar a atenção durante o período.
Orientações durante o alerta
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. O órgão também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade, reduzindo os riscos de descargas elétricas.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Vejas as cidades
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente
- Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
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