BR-262: grave acidente envolvendo carro e carreta deixa 3 feridos em Domingos Martins

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta mobilizou equipes de resgate na manhã deste sábado (23), no trevo de Biriricas, às margens da BR-262, em Domingos Martins.

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De acordo com o chefe da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 7h. Segundo relato dos envolvidos, o carro de passeio teria rodado na pista ao realizar uma curva e acabou colidindo contra a carreta, que seguia no sentido Domingos Martins X Vitória.

O acidente deixou três vítimas. Uma mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital em Vitória com suspeita de fratura na região da pelve e no fêmur. Outros dois homens foram atendidos pela equipe AR-038 do Corpo de Bombeiros e levados ao hospital de Domingos Martins. Um deles apresentava suspeita de fratura na clavícula.

As vítimas não ficaram presas às ferragens. Durante o atendimento, a pista precisou ser parcialmente interditada, sendo liberada logo após a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência.

Participaram da ocorrência equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após o atendimento às vítimas, o controle do trânsito ficou sob responsabilidade da PRF. Conforme as equipes de resgate, não houve derramamento significativo de óleo ou combustível na pista.