Cachoeiro: cadeirante é flagrado trafegando entre veículos em via na Ilha da Luz

Um cadeirante foi flagrado circulando entre carros em uma via movimentada no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. A prática, que ganhou repercussão nesta sexta-feira (22), além de perigosa, contraria as normas previstas na legislação brasileira de trânsito e aumenta o risco de acidentes.

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Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pessoas que utilizam cadeira de rodas, seja manual ou motorizada, são equiparadas a pedestres para fins de circulação.

As regras determinam que o deslocamento deve ocorrer pelas calçadas, passeios ou acostamentos. Quando a via não possui esses espaços, a orientação é seguir pelas bordas da pista, em fila única e no mesmo sentido dos veículos.

A legislação ainda estabelece que cadeiras de rodas motorizadas ou adaptadas não são consideradas veículos devidamente registrados ou licenciados para trafegar entre automóveis nas faixas de rolamento ou realizar ultrapassagens no trânsito.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Prefeitura de Cachoeiro, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Caso haja algum posicionamento, o texto será atualizado.