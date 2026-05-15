Cachoeiro: gestores escolares recebem formação em primeiros socorros
A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas à qualificação dos profissionais da educação.
A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Subsecretaria de Gestão Escolar, realizou, nesta quarta-feira (13), no CECAPEB, em Morro Grande, uma formação em serviço destinada aos gestores escolares da rede municipal de ensino, com os temas “Primeiros Socorros no Ambiente Escolar: Agir com Segurança e Responsabilidade” e “Gestão de Conflitos no Ambiente Escolar”.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação formativa teve como objetivo orientar e capacitar os profissionais para a atuação adequada em situações de emergência, além de fortalecer práticas de mediação e manejo de conflitos no ambiente escolar, contribuindo para a promoção de um ambiente mais seguro, acolhedor e equilibrado para toda a comunidade escolar.
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O encontro foi marcado pela participação ativa dos gestores, troca de experiências e reflexões relevantes sobre o cotidiano das unidades escolares, reafirmando a importância da formação continuada como instrumento de fortalecimento da gestão educacional.
A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas à qualificação dos profissionais da educação e ao aprimoramento das práticas institucionais no ambiente escolar.
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