Cachoeiro mantém serviços essenciais durante o feriado do Trabalho

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim organiza o funcionamento dos serviços públicos durante o feriado nacional do Dia do Trabalho, nesta sexta-feira (01). Enquanto a maior parte das repartições suspende o atendimento, os serviços essenciais seguem ativos. Além disso, os demais órgãos retomam as atividades na segunda-feira (04).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na área da saúde, o município mantém atendimento 24 horas nas unidades de pronto atendimento. Funcionam normalmente a UPA do bairro Marbrasa, o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no Baiminas, o PA de Itaoca e o Pronto Atendimento Infantil, no bairro Aquidaban. Ao mesmo tempo, o Samu permanece disponível para emergências pelo telefone 192.

Leia também: Diocese se prepara para ordenação de novo padre em Cachoeiro

Na limpeza pública, a coleta de lixo segue sem alterações. Além disso, equipes atuam em regime de escala no cemitério municipal do Coronel Borges, com atendimento das 7h às 17h. Após esse horário, um servidor permanece de plantão na capela.

Os espaços culturais terão funcionamento diferenciado. A Casa de Cultura Roberto Carlos fecha na sexta-feira (01), porém retoma as atividades no sábado (02). Já o Palácio Municipal Bernardino Monteiro permanece fechado até terça-feira (05). Enquanto isso, os demais centros culturais suspendem o atendimento até segunda-feira (04).

Segurança e mobilidade

Na área de segurança e mobilidade, agentes de trânsito atuam em regime de plantão. A Guarda Civil Municipal mantém o funcionamento normal. Em caso de necessidade, a população pode acionar os serviços pelo telefone 190. Além disso, a Defesa Civil mantém servidores de sobreaviso, com atendimento pelo número (28) 98814-3497.

A Ouvidoria Geral do Município segue disponível por canais digitais. Os cidadãos podem registrar solicitações, denúncias ou elogios pelo aplicativo “Cachoeiro On-line”, pelo site oficial ou via WhatsApp. No entanto, as respostas serão encaminhadas a partir do primeiro dia útil após o feriado.

No setor de abastecimento, a feira livre do bairro Gilberto Machado foi antecipada para o período da manhã. As demais feiras seguem normalmente. A Ceasa e os mercados municipais permanecem abertos, embora o funcionamento das lojas dependa dos permissionários.

Por fim, o transporte coletivo opera com horário de domingos e feriados nesta sexta-feira (01). Dessa forma, o município garante a continuidade dos serviços essenciais durante o período.