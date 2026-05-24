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Cachoeiro: trânsito na Linha Vermelha segue interditado até a tarde deste domingo

A interdição teve início neste sábado (23), às 14h.

Foto: Wallace Hull/PMCI

Segue interditado até às 15h deste domingo (24) o trecho da Linha Vermelha localizado nas proximidades do Museu Ferroviário, em Cachoeiro de Itapemirim. A interdição teve início neste sábado (23), às 14h.

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De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o bloqueio foi necessário para a montagem da estrutura da corrida de rua Leia Run 2026.

A administração municipal orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pela região e utilizem rotas alternativas durante o período de interdição.

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