Cachoeiro: trânsito na Linha Vermelha segue interditado até a tarde deste domingo
A interdição teve início neste sábado (23), às 14h.
Segue interditado até às 15h deste domingo (24) o trecho da Linha Vermelha localizado nas proximidades do Museu Ferroviário, em Cachoeiro de Itapemirim. A interdição teve início neste sábado (23), às 14h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o bloqueio foi necessário para a montagem da estrutura da corrida de rua Leia Run 2026.
A administração municipal orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pela região e utilizem rotas alternativas durante o período de interdição.
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