Campanha Maio Amarelo 2026 mobiliza Cachoeiro por mais segurança no trânsito

Com o tema central voltado para a conscientização e redução de acidentes, foi aberta oficialmente na última segunda-feira (4), no plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, a edição 2026 da campanha Maio Amarelo. A solenidade contou com a presença de autoridades, servidores públicos, representantes da sociedade civil e agentes de trânsito.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), por meio do Departamento de Educação Cidadã e Trânsito, e tem como foco mobilizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito.

Nesta terça-feira (5) o coordenador Paulo Bento participou da sessão ordinária para falar sobre o tema. Ele ressaltou que no Brasil morrem por ano cerca de 50 mil pessoas vítimas de acidente de trânsito. “Temos uma grande preocupação com os motociclistas. Tem aumentado consideravelmente os acidentes envolvendo motos e, muitos dele, têm óbito. Precisamos levar a educação no trânsito para todos os lugares”.

Segundo Paulo Bento, ao longo de todo o mês de maio, a programação contará com diversas ações educativas em diferentes pontos da cidade. Estão previstas panfletagens e palestras com orientação direta à população, abordando práticas seguras no trânsito, o respeito às leis e a valorização da vida.

As atividades de panfletagem ocorrerão em locais estratégicos, como pontos de ônibus, estabelecimentos comerciais, shopping, escolas, Tiro de Guerra, além de empresas como Nassau e Pettrus Mineradora, e também em semáforos e nas principais avenidas da região central. Já as palestras educativas serão direcionadas a estudantes, trabalhadores e à comunidade em geral, ampliando o alcance da campanha e incentivando a mudança de comportamento no trânsito.

A Câmara Municipal, como casa do povo, reafirma seu compromisso em apoiar iniciativas que promovam a vida e o bem-estar da população. O presidente da Casa, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), destacou a importância de unir esforços para tornar o trânsito mais seguro e humano. “Conscientizar salva vidas. Precisamos falar disso todos os dias e com todos os públicos. A Câmara se coloca à disposição para fortalecer esse diálogo”, afirmou.

O movimento Maio Amarelo é uma campanha nacional e tem como símbolo a cor amarela, que representa atenção e sinalização de alerta no trânsito. Em Cachoeiro, a mobilização pretende alcançar públicos diversos, promovendo mais empatia e responsabilidade nas ruas.