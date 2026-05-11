Capixabas acertam na Mega-Sena e ficam perto do prêmio milionário

Duas apostas feitas no Espírito Santo ficaram muito próximas do prêmio principal da Mega-Sena e acertaram cinco dezenas no concurso 3006, realizado no sábado (9).

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Segundo a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram registrados em Santa Teresa e Linhares. Cada apostador vai receber R$ 59.801,78.

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Apesar disso, nenhuma aposta acertou os seis números sorteados. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas foram: 25, 42, 45, 48, 50 e 60. Ao todo, 39 apostas acertaram cinco números, enquanto mais de 2,9 mil fizeram a quadra.

O resultado reforça o interesse dos apostadores, já que o prêmio acumulado aumenta a expectativa para o próximo sorteio.