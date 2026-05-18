Casa de eventos é alvo de operação por furto de energia em Marataízes

Uma casa de eventos localizada no bairro Nova Marataízes, em Marataízes, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo em parceria com a EDP por suspeita de furto de energia elétrica. A ação aconteceu na última sexta-feira (15).

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De acordo com a concessionária, o imóvel era utilizado para realização de shows e hospedagem. Durante a fiscalização, técnicos identificaram duas ligações clandestinas que desviavam parte da energia consumida sem registro no sistema da distribuidora.

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As irregularidades foram removidas pelas equipes da EDP. Parte do imóvel permaneceu desligada, enquanto outra área continuou funcionando com fornecimento regular de energia.

A operação contou com apoio de policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Vitória, além de peritos do Departamento de Engenharia Forense da Polícia Científica.

Um dos responsáveis pelo estabelecimento foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ele deverá responder pelo crime de furto de energia.

Além do processo criminal, o investigado também poderá ser responsabilizado pelo pagamento da energia não faturada durante o período da irregularidade, além dos custos administrativos previstos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).