Casaca lança clipe gravado na Barra do Jucu com tributo à cultura do ES
Faixa-título do disco que marca os 25 anos da banda capixaba ganha videoclipe gravado em meio à congada da Barra do Jucu e encerra com tributo emocionado a Marina Vieira Sampaio, Princesa do Congo Barrense falecida em janeiro de 2025
A banda Casaca apresentou nesta semana, no canal da banda na plataforma YouTube, o videoclipe de “Celebração”, faixa-título do álbum lançado em 2025 que comemora os 25 anos de trajetória do grupo capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O clipe é o quinto a ser lançado do disco, somando-se a “Morena”, “Do Teu Jeito”, “O Menino que Sobe a Ladeira” e “Consciência”, e chega como um dos momentos mais simbólicos do projeto: uma celebração da raiz que deu origem à banda — o Congo capixaba — gravada na própria Barra do Jucu, em Vila Velha, berço do grupo.
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Mais do que um videoclipe, “Celebração” é um documento afetivo. As imagens registram um cortejo real da congada barrense, com a banda Tambor Jacaranema à frente, fitas coloridas balançando ao vento, tambores, casacas e estandartes de São Benedito atravessando as ruas.
Entre cenas de praia ao entardecer, com Renato Casanova (vocalista e principal compositor da banda) cantando à beira do mar acompanhado pelos integrantes do grupo, o clipe alterna a energia do pop-rock que projetou o Casaca pelo Brasil com a força ancestral do ritmo que o define. No clipe estão os integrantes atuais da banda, Renato Casanova, Flavinho, Danilo Chapecó, Carlos Magno, Guilherme Sadala, Learh Barros, Kassio Dalla, Lucas Falcão e Jeyffer Silva. O clipe tem a direção de Danilo Chapecó e conta com imagens dele e de Jailson Silva.
Tributo a Marina Vieira Sampaio
O encerramento traz a homenagem que dá ainda mais peso à canção: a dedicatória a Marina Vieira Sampaio, Princesa do Congo Barrense, que faleceu em 3 de janeiro de 2025. Filha de Dona Dorinha (rainha do Congo) e ligada à tradicional Banda de Congo Tambor Jacaranema, Marina foi professora, mediadora de saberes sobre o Congo Capixaba e uma das mais respeitadas guardiãs da cultura barrense — devota de São Benedito e referência viva para gerações de congueiros e artistas da região.
Ao gravar o clipe na rotina viva da comunidade — com famílias, devotos e foliões empunhando imagens do santo e fitas votivas — o Casaca reafirma seu papel de extensão dessa cultura. A homenagem final, com o retrato de Marina ao lado de São Benedito, transforma o clipe em um gesto de pertencimento e gratidão.
Sobre o álbum “Celebração”
Lançado em 2025, “Celebração” é o oitavo álbum de estúdio da banda e traz 13 faixas inéditas. A produção é assinada por Rodolfo Simor, indicado ao Grammy Latino 2017 pelo trabalho “Silva Canta Marisa”. O disco marca um reencontro do Casaca com sua identidade sonora — o Congo da Barra do Jucu fundido ao pop, ao rock e ao reggae — e celebra, simbolicamente, os 25 anos de estrada do grupo, completados em 2025.
Sobre a banda Casaca
Formada no ano 2000 na Barra do Jucu, em Vila Velha (ES), a Casaca é uma das maiores referências da música capixaba e tem como assinatura a fusão do pop-rock regional com o Congo, manifestação folclórica de origem africana enraizada no litoral do Espírito Santo.
Liderada por Renato Casanova, a banda alcançou projeção nacional logo com o álbum de estreia “No Tambor, na Casaca e na Guitarra” (2000) — que vendeu mais de 55 mil cópias — e ganhou um capítulo único na história da música brasileira em 10 de janeiro de 2004, quando a canção “Da Da Da” foi escolhida pela NASA para “acordar” o robô Spirit em Marte, levando o ritmo do Congo capixaba ao espaço.
Ficha técnica
- Música: Celebração
- Álbum: Celebração (2025)
- Artista: Casaca
- Local de gravação do clipe: Barra do Jucu — Vila Velha (ES)
- Homenagem: Marina Vieira Sampaio — Princesa do Congo Barrense (in memoriam)
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