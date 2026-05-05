Castelo: edital da PNAB conta com investimento de R$ 315 mil para produção cultural

A Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Cultura (Semtec), informa o lançamento do Edital nº 003/2026 nesta segunda-feira, 4 de maio, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com investimento total de R$ 315.000,00. O edital contempla as áreas de audiovisual, publicação literária e projetos livres de diversidade cultural, com o objetivo de incentivar, valorizar e fortalecer a produção cultural no município.

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A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) é uma iniciativa do Governo Federal que garante recursos contínuos para o fomento à cultura em todo o Brasil. Ela estabelece um modelo permanente de financiamento, permitindo que estados e municípios invistam de forma estruturada no desenvolvimento cultural. Por meio desse mecanismo, artistas, produtores, coletivos e fazedores de cultura têm acesso a editais, prêmios e outras formas de apoio, promovendo a democratização do acesso à cultura e o fortalecimento das identidades locais.

“A Política Nacional Aldir Blanc nos dá a oportunidade de apoiar nossos artistas, incentivar novas produções e preservar as nossas tradições. Ao fortalecer a cultura, fortalecemos também a identidade do nosso povo, geramos oportunidades e promovemos inclusão. Seguiremos trabalhando para que cada vez mais fazedores de cultura tenham acesso a esses recursos e possam transformar suas ideias em realidade”, ressaltou Léia Ringuier Nali, secretária da Semtec.

“Este edital representa muito mais do que um investimento financeiro. Ele simboliza o reconhecimento da cultura como um pilar fundamental para o desenvolvimento social e humano de Castelo”, destacou o prefeito João Paulo Nali.