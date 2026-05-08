Chuva rápida deve atingir o litoral do ES nesta sexta-feira; veja previsão completa
Chuvas rápidas atingem o litoral, enquanto o interior do estado segue com céu nublado e sem previsão de precipitação
A previsão do tempo para esta sexta-feira (8) indica possibilidade de chuva rápida e fraca pela manhã e à noite no litoral Nordeste, Sul e na Grande Vitória. Isso ocorre devido à umidade transportada pelos ventos costeiros.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Incaper, nas demais áreas do Espírito Santo, o dia será de céu nublado, porém sem previsão de chuva.
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As temperaturas devem permanecer estáveis, enquanto o vento sopra de fraco a moderado no litoral.
Confira a previsão completa:
Grande Vitória:
- Previsão de chuva rápida pela manhã e à noite. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.
Região Sul:
- Previsão de chuva rápida pela manhã e à noite. no litoral. Vento de fraco a moderado no litoral. Contudo, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
Na Região Serrana:
- Céu nublado e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.
Região Norte:
- Céu nublado e não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.
Na Região Noroeste:
- Céu nublado e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Nordeste:
- Previsão de chuva rápida pela manhã e à noite. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.
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