Chuva rápida deve atingir o litoral do ES nesta sexta-feira; veja previsão completa

A previsão do tempo para esta sexta-feira (8) indica possibilidade de chuva rápida e fraca pela manhã e à noite no litoral Nordeste, Sul e na Grande Vitória. Isso ocorre devido à umidade transportada pelos ventos costeiros.

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De acordo com o Incaper, nas demais áreas do Espírito Santo, o dia será de céu nublado, porém sem previsão de chuva.

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As temperaturas devem permanecer estáveis, enquanto o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Confira a previsão completa:

Grande Vitória:

Previsão de chuva rápida pela manhã e à noite. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Região Sul:

Previsão de chuva rápida pela manhã e à noite. no litoral. Vento de fraco a moderado no litoral. Contudo, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana:

Céu nublado e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Região Norte:

Céu nublado e não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste:

Céu nublado e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste: