CIEE abre 277 vagas de estágio no Espírito Santo

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo – CIEE/ES está com 277 vagas de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino, sendo 65 distribuídas em sete municípios da região sul do estado (Piúma, Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Marataízes, Castelo e Bom Jesus do Norte), o que representa 23% das oportunidades totais.

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Entre as cidades com maior número de vagas, aparecem Vitória (71 vagas), Vila Velha (54 vagas), Piúma (42 vagas), Sooretama (20 vagas) e Linhares (20 vagas). As áreas de atuação com mais oportunidades são Educação, Administrativa, Contabilidade, Comunicação e Marketing e Direito. Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Transportes, Informática, Indústria, Design, Saúde, Química, entre outras.

Para conferir todas as oportunidades e participar dos processos seletivos, os estudantes devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pelo aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

No Espírito Santo, o CIEE está presente há 44 anos, atendendo atualmente cerca de 10.000 jovens no estado.