CIEE abre mais de 8,5 mil vagas em nova Maratona de Estágio
Com o objetivo de facilitar o acesso de jovens ao mercado de trabalho em todo o Brasil, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE promove, no próximo dia 19 de maio, terça-feira, das 9h às 16h, mais uma edição da tradicional Maratona de Vagas, a segunda no ano de 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Desta vez, o evento será 100% online, com mais de 8,5 mil oportunidades de estágio e aprendizagem em setores diversos e com atendimento humano e personalizado para auxiliar adolescentes em busca da primeira experiência profissional.
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A Maratona vai além do cadastro tradicional no Portal CIEE e oferecerá suporte ativo e contínuo durante todo o encaminhamento do jovem. É possível até mesmo fazer entrevistas no próprio dia e já sair encaminhado para uma vaga de estágio.
Ao todo, são mais de 6.500 vagas de estágio e outras 2.500 para jovens aprendizes. Especificamente para o estado do Espírito Santo são cerca de 400 oportunidades entre estágio e aprendizagem em áreas como logística, administração, arquitetura e urbanismo, direito, comunicação, saúde, entre outras.
Os interessados deverão acessar o ambiente virtual da maratona, onde receberão orientação individual feita pela equipe do CIEE nacional, que atuará no auxílio e na identificação de vagas alinhadas ao perfil de cada candidato, além do encaminhamento mais assertivo para processos seletivos de empresas privadas.
Para participar do programa de estágio é necessário ter pelo menos 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino cursando o ensino médio, técnico ou superior. Já para ser um aprendiz, é preciso ter entre 14 e 24 anos (para pessoas com deficiência não há limitação de idade) e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.
Serviço – Maratona de Vagas de Estágio Online CIEE
Link de participação: https://portal.ciee.org.br/maratonaestagiosonline/
- Data: 19 de maio de 2026, terça-feira
- Horário: das 9h às 16h
- OBS: Todas as etapas de atendimento aos participantes ocorrerão através do link da plataforma.
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