Qualificar ES oferece cursos gratuitos em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim mantém abertas as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo Qualificar ES. A oportunidade segue até o dia 27 de maio. As aulas acontecem no Museu de Ciência e Tecnologia, localizado na Rua Moreira, 317, bairro Coronel Borges.

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De acordo com o secretário interino de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, os cursos oferecidos pelo Programa Qualificar ampliam significativamente as oportunidades para a população, por serem voltados ao empreendedorismo e à inovação.

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“Capacitar os cidadãos e promover a geração de emprego e renda em nosso município é um compromisso da atual gestão”, destacou.

Sobre os cursos

Ao todo, estão sendo oferecidos dois cursos, ambos com carga horária de 120 horas e aulas ministradas às terças, quartas e quintas-feiras.

O curso de Assistente Administrativo será realizado no período da manhã, das 8h às 12h, enquanto o de Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas acontecerá à tarde, das 13h às 17h. Cada turma contará com 30 vagas e, ao final da capacitação, os participantes receberão certificado de conclusão.

Os interessados devem ser alfabetizados, ter mais de 16 anos e realizar a inscrição por meio do site inscricao.secti.es.gov.br.. Mais informações pelo telefone (28) 99937-8878 (Prof. Janine).