Cinema: drama espírita “Sexo e Destino” aposta em conflitos familiares
Na história, Marita, personagem da atriz Carol Macedo, descobre a relação extraconjugal entre Marina e Gilberto, interpretados por Letícia Augustin e Bruno Gissoni.
O filme Sexo e Destino chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (21) e aposta em uma narrativa marcada por conflitos emocionais, traições e questões espirituais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na história, Marita, personagem da atriz Carol Macedo, descobre a relação extraconjugal entre Marina e Gilberto, interpretados por Letícia Augustin e Bruno Gissoni.
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Inspirado na obra do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira, o filme acompanha os dilemas morais e espirituais que unem duas famílias no Rio de Janeiro. A narrativa aborda temas como culpa, obsessão, livre-arbítrio, perdão e redenção.
O diretor Márcio Trigo também assina o roteiro ao lado de Carolina Massote, Luisa Prochnik, Rodrigo Santos, Glauber Paiva Filho e Almudena Ruiz. A produção reúne Estação Luz Filmes, New Cine e TV, FEB Cinema e Liberty Pictures.
Além dos protagonistas, o elenco conta com nomes como Antonio Fragoso, Tato Gabus Mendes, Totia Meireles, Jaed’son Bahia, Raquel Rizzo, Tiago Luz, Laura Proença e Rafael Cardoso.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
O Poder do Rosário (2D)
- Todos os dias – 16h (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA
Obsessão (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
Sexo e Destino (2D)
- Todos os dias – 20h30 (NACIONAL)
Sala 02
O Diabo Veste Prada 2 (2D)
- Todos os dias – 17h30 | 20h (DUBLADO)
Sala 03
O Mandaloriano e Grogu
- Todos os dias – 15h40 (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO – 2D)
Sala 04
Super Mario Galaxi: O Filme (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Michael (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
Mortal Kombat 2 (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
SESSÃO AZUL DOMINGO – 15h
MARIO – R$ 12,00
Sala 01
A Colisão Dos Destinos (2D)
- Todos os dias – 17h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
O Poder do Rosário (2D)
- Todos os dias – 19h (NACIONAL)
Passageiro do Mal (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO)
Sala 02
O Diabo Veste Prada 2 (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)
Hokum: O Pesadelo da Bruxa (2D)
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)
Sala 03
Super Mario Galaxi: O Filme (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Mortal Kombat 2 (2D)
- Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)
Michael (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO)
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