Cinema: drama espírita “Sexo e Destino” aposta em conflitos familiares

O filme Sexo e Destino chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (21) e aposta em uma narrativa marcada por conflitos emocionais, traições e questões espirituais.

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Na história, Marita, personagem da atriz Carol Macedo, descobre a relação extraconjugal entre Marina e Gilberto, interpretados por Letícia Augustin e Bruno Gissoni.

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Inspirado na obra do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira, o filme acompanha os dilemas morais e espirituais que unem duas famílias no Rio de Janeiro. A narrativa aborda temas como culpa, obsessão, livre-arbítrio, perdão e redenção.

O diretor Márcio Trigo também assina o roteiro ao lado de Carolina Massote, Luisa Prochnik, Rodrigo Santos, Glauber Paiva Filho e Almudena Ruiz. A produção reúne Estação Luz Filmes, New Cine e TV, FEB Cinema e Liberty Pictures.

Além dos protagonistas, o elenco conta com nomes como Antonio Fragoso, Tato Gabus Mendes, Totia Meireles, Jaed’son Bahia, Raquel Rizzo, Tiago Luz, Laura Proença e Rafael Cardoso.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

O Poder do Rosário (2D)

Todos os dias – 16h (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Obsessão (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

Sexo e Destino (2D)

Todos os dias – 20h30 (NACIONAL)

Sala 02

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 17h30 | 20h (DUBLADO)

Sala 03

O Mandaloriano e Grogu

Todos os dias – 15h40 (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO – 2D)

Sala 04

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Michael (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Mortal Kombat 2 (2D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

SESSÃO AZUL DOMINGO – 15h

MARIO – R$ 12,00

Sala 01

A Colisão Dos Destinos (2D)

Todos os dias – 17h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

O Poder do Rosário (2D)

Todos os dias – 19h (NACIONAL)

Passageiro do Mal (2D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO)

Sala 02

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)

Hokum: O Pesadelo da Bruxa (2D)

Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)

Sala 03

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Mortal Kombat 2 (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)

Michael (2D)