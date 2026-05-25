Coletânea reúne textos autorais de alunos do ensino médio em projeto literário

Construída ao longo de 2025 por jovens participantes do coletivo literário Vila Quilombo, a coletânea Histórias de quintal reúne textos produzidos durante 13 oficinas de escrita criativa. Os encontros abordaram temas fundamentais para a construção literária, como linguagem, criação de personagens, memória, tempo verbal, ponto de vista e estrutura narrativa.

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Mais do que um produto final, Histórias de quintal representa o percurso criativo e formativo dos estudantes, que desenvolveram suas vozes literárias a partir de reflexões sobre experiências individuais e coletivas.

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Para o Doutor em Estudos Literários e curador do projeto, Valmir Luis Saldanha, a literatura também é uma ferramenta de construção de identidade e de futuro. Segundo ele, o projeto permite que jovens historicamente afastados de determinados espaços possam imaginar novas possibilidades para si mesmos.

“Muitas vezes, o que falta para os nossos jovens é justamente a possibilidade de imaginar que há algo diferente no futuro, e que esse futuro diferente começa a ser construído desde o presente. Quando pensamos o Histórias de Quintal, pensamos também na possibilidade de lutar contra o racismo desde já, fortalecendo esses estudantes enquanto pessoas e enquanto parte de um grupo”, destaca.

Já o Doutor em Ciência da Literatura e também curador do projeto, Raoni Huapaya, afirma que o Histórias de quintal promove o antirracismo ao permitir que os estudantes produzam algo de valor para si mesmos e para a comunidade.

“Isso pode ser visto nos textos produzidos pelos alunos, que revelam um pouco de quem são esses adolescentes e do percurso vivido no projeto. São narrativas que demonstram como acreditamos ser possível construir um mundo melhor — um mundo em que pessoas que, até hoje, eram impedidas de imaginar um futuro para si, agora conseguem fazê-lo com mais possibilidades”, conclui.

Organizada por Saldanha e Huapaya, a primeira edição da obra teve 300 exemplares impressos, que serão distribuídos gratuitamente em bibliotecas e escolas da região de Vargem Alta, município capixaba onde o projeto surgiu.

Além disso, a versão digital do livro estará disponível gratuitamente para download, por meio do link https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/8420.

Sobre o Vila Quilombo

O Vila Quilombo é um coletivo de leitura e escrita voltado à promoção da igualdade racial por meio da literatura. O projeto incentiva a formação de leitores e escritores, valorizando narrativas afro-brasileiras e índigenas.

Em 2025, as atividades aconteceram na Escola Presidente Lüebke, em Vargem Alta (ES), com rodas de leitura e oficinas de escrita voltadas a estudantes do Ensino Médio. Durante os encontros, os participantes tiveram contato com autores como Lima Barreto, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório, ampliando seu repertório e fortalecendo o compromisso com narrativas que enfrentam o racismo estrutural.

Origem e expansão

O projeto surgiu em 2024, a partir de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e a Escola Presidente Lüebke. Inicialmente, o grupo reunia estudantes do Quilombo Pedra Branca para leituras e discussões sobre a obra de Lima Barreto.

Em 2025, o Vila Quilombo foi ampliado com patrocínio do Grupo Águia Branca, por meio da Reserva Águia Branca, via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), fortalecendo sua atuação como espaço de formação literária, reflexão crítica e valorização das identidades negras e indígenas.