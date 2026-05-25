Coletânea reúne textos autorais de alunos do ensino médio em projeto literário
Estudantes reafirmam sua identidade por meio da literatura em um movimento pela promoção da igualdade racial
Construída ao longo de 2025 por jovens participantes do coletivo literário Vila Quilombo, a coletânea Histórias de quintal reúne textos produzidos durante 13 oficinas de escrita criativa. Os encontros abordaram temas fundamentais para a construção literária, como linguagem, criação de personagens, memória, tempo verbal, ponto de vista e estrutura narrativa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Mais do que um produto final, Histórias de quintal representa o percurso criativo e formativo dos estudantes, que desenvolveram suas vozes literárias a partir de reflexões sobre experiências individuais e coletivas.
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Para o Doutor em Estudos Literários e curador do projeto, Valmir Luis Saldanha, a literatura também é uma ferramenta de construção de identidade e de futuro. Segundo ele, o projeto permite que jovens historicamente afastados de determinados espaços possam imaginar novas possibilidades para si mesmos.
“Muitas vezes, o que falta para os nossos jovens é justamente a possibilidade de imaginar que há algo diferente no futuro, e que esse futuro diferente começa a ser construído desde o presente. Quando pensamos o Histórias de Quintal, pensamos também na possibilidade de lutar contra o racismo desde já, fortalecendo esses estudantes enquanto pessoas e enquanto parte de um grupo”, destaca.
Já o Doutor em Ciência da Literatura e também curador do projeto, Raoni Huapaya, afirma que o Histórias de quintal promove o antirracismo ao permitir que os estudantes produzam algo de valor para si mesmos e para a comunidade.
“Isso pode ser visto nos textos produzidos pelos alunos, que revelam um pouco de quem são esses adolescentes e do percurso vivido no projeto. São narrativas que demonstram como acreditamos ser possível construir um mundo melhor — um mundo em que pessoas que, até hoje, eram impedidas de imaginar um futuro para si, agora conseguem fazê-lo com mais possibilidades”, conclui.
Organizada por Saldanha e Huapaya, a primeira edição da obra teve 300 exemplares impressos, que serão distribuídos gratuitamente em bibliotecas e escolas da região de Vargem Alta, município capixaba onde o projeto surgiu.
Além disso, a versão digital do livro estará disponível gratuitamente para download, por meio do link https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/8420.
Sobre o Vila Quilombo
O Vila Quilombo é um coletivo de leitura e escrita voltado à promoção da igualdade racial por meio da literatura. O projeto incentiva a formação de leitores e escritores, valorizando narrativas afro-brasileiras e índigenas.
Em 2025, as atividades aconteceram na Escola Presidente Lüebke, em Vargem Alta (ES), com rodas de leitura e oficinas de escrita voltadas a estudantes do Ensino Médio. Durante os encontros, os participantes tiveram contato com autores como Lima Barreto, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório, ampliando seu repertório e fortalecendo o compromisso com narrativas que enfrentam o racismo estrutural.
Origem e expansão
O projeto surgiu em 2024, a partir de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e a Escola Presidente Lüebke. Inicialmente, o grupo reunia estudantes do Quilombo Pedra Branca para leituras e discussões sobre a obra de Lima Barreto.
Em 2025, o Vila Quilombo foi ampliado com patrocínio do Grupo Águia Branca, por meio da Reserva Águia Branca, via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), fortalecendo sua atuação como espaço de formação literária, reflexão crítica e valorização das identidades negras e indígenas.
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