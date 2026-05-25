Feira dos Municípios começa na quinta (28) em uma grande celebração do ES

A espera está chegando ao fim. A partir desta quinta-feira (28), o Espírito Santo inteiro vai se encontrar no Pavilhão de Carapina, na Serra, para a Feira dos Municípios 2026.

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Durante quatro dias, os 78 municípios capixabas estarão reunidos em uma grande celebração da cultura, do turismo, da gastronomia, da música, das tradições e da identidade do estado.

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A Feira dos Municípios se consolidou como um movimento de promoção do orgulho capixaba, reunindo experiências que permitem ao público conhecer, viver e sentir o Espírito Santo em um único lugar. E não é à toa que o tema deste ano é Um Espírito Santo para Conhecer, Viver e se Orgulhar.

A edição deste ano contará com mais de 40 manifestações culturais, mais de 20 atrações musicais genuinamente capixabas, restaurantes, cervejarias artesanais, parque de diversões, mini-fazendinha, experiências gastronômicas, espaços instagramáveis e atrações para toda a família.

Música capixaba em destaque

A programação musical da Feira dos Municípios 2026 reforça a valorização dos artistas locais e traz nomes de destaque da cena capixaba mesclando com a nova geração e talentos regionais. Entre outros nomes, o set list deste ano conta com Casaca, Beto Cauê, Java Roots, Bruno Caliman, Odair de Paula, Mariana Coelho, Rogério Aço Doce, Juana Zancheta, Fabriccio, João Secchin, Samba do Nill, Macucos convida Alma Djem e muitos outros.

A diversidade também é uma das marcas da programação cultural. O público poderá acompanhar apresentações folclóricas, bandas de congo, folias de reis, escolas de samba, manifestações afro-brasileiras, italianas, pomeranas e indígenas, além de cortejos culturais que vão circular pelas ruas da feira.

Sabores do Espírito Santo em um só lugar

A gastronomia será um dos grandes destaques da edição 2026.

Ao todo, a feira contará com 21 restaurantes e 15 cervejarias artesanais, reunindo sabores de norte a sul do Espírito Santo.

Na área externa estarão: Costelitos; Dinomania; Rock Massas; Empório Fiorotti; Oficina do Pastel; Capixaba Sim Senhor; Petiscaria do Jojo’s; Plaza Frango; Sensei Comida Oriental

Já na área interna, participam: Regina Maris; Empório Chef Bergson Rodrigues; Casa do Torresmo; Petisco das Meninas; Cantina das Nonnas; Casa Amarela; Cozinha Artesanal Vale do Emboque; Conceição da Barra Sabores; Restaurante do Gilson; Mercado Regional dos Vales e Café; Remanso Bistrô; Bate Papo

A programação gastronômica também contará com aulas-show, apresentações culinárias e experiências que aproximam o público dos ingredientes, tradições e histórias da culinária capixaba.

Cervejarias artesanais reforçam diversidade capixaba

Participam desta edição: Arbalest Cervejaria; Cervejaria Alquimistas; Cervejaria Barba Ruiva; Cervejaria Bigstep; Cervejaria Else; Cervejaria Mestra; Cervejaria Moro; Cervejaria Panzert; Cervejaria Pedrabeer; Cervejaria Resenha Beer; Cervejaria Teresense; Cervejaria Trarko; Levit Cervejaria; Ronchi Beer; Tim Beer.

Coagem do maior café do mundo

Um dos momentos mais aguardados da feira acontece no sábado, dia 30, às 19h.

Promovida pela Prefeitura de Brejetuba, capital estadual do café arábica e do café de qualidade, a coagem do maior café do mundo promete impressionar o público.

A experiência utilizará mais de 200 quilos de café arábica e cerca de 3 mil litros de água quente.

A estrutura chama atenção pelos números: a xícara gigante possui aproximadamente 3 metros de altura e toda a estrutura, incluindo o enorme coador, chega a cerca de 7 metros.

Além do espetáculo visual, o público poderá experimentar gratuitamente o café distribuído após a coagem.

Segundo os organizadores, a ação envolve uma complexa operação de produção, desde a costura do coador especial até os processos de torra, moagem e preparação do café.

“Sou Capixaba”

Outra novidade desta edição é a nova loja oficial da Feira dos Municípios.

Completamente reformulada, a antiga lojinha agora passa a se chamar “Sou Capixaba”.

Inspirado em lojas de aeroporto, o novo espaço contará com frente aberta, conceito mais clean e experiência integrada ao público.

A loja ficará localizada logo na entrada do evento e terá produtos exclusivos inspirados na identidade capixaba, como: camisetas “Capixabês”; canecas e copos personalizados; produtos estampados com o mapa da moqueca capixaba.

A proposta é transformar o orgulho de ser capixaba em coleção.

Inclusão e acolhimento com Sala Multissensorial

A Feira dos Municípios 2026 também contará com uma Sala Multissensorial, espaço especialmente desenvolvido para acolher crianças, adultos, pessoas neurodivergentes, autistas, pessoas com TEA, TDAH e visitantes com sensibilidade sensorial.

O ambiente contará com iluminação suave, imagens calmantes, espaço de descanso e monitores treinados para atendimento e apoio ao público.

A iniciativa reforça o compromisso do evento com inclusão, acessibilidade e acolhimento.

Experiências para toda a família

Além da programação cultural e gastronômica, a Feira dos Municípios contará com: parque de diversões; mini-fazendinha; espaços instagramáveis; áreas de convivência; manifestações itinerantes; programação educativa; visitas escolares agendadas.

A feira também terá uma Sala Multissensorial, reforçando o compromisso do evento com inclusão, acolhimento e acessibilidade.

Serviço

Feira dos Municípios 2026

28 a 31 de maio

Pavilhão de Carapina – Serra/ES

Entrada gratuita

Estacionamento pago

Destaques:

• Participação dos 78 municípios capixabas

• Mais de 40 manifestações culturais

• Mais de 20 atrações musicais genuinamente capixabas

• Gastronomia regional

• 21 restaurantes

• 15 cervejarias artesanais

• Parque de diversões

• Mini-fazendinha

• Sala Multissensorial

• Coagem do maior café do mundo

• Loja oficial “Sou Capixaba”

Confira a programação da Feira dos Municípios 2026

28 de maio – Quinta-feira

14h – Orquestra Amigos do Violão (Palco Experiência 1)

15h – Bambala (Palco Experiência 2)

16h30 – Aula Show – Paella Marineira – Iriri/Anchieta (Palco Experiência 1)

18h30 – Queijo de Muniz Freire (Palco Experiência 2)

19h – Escola de Samba MUG (Ruas da Feira)

19h – Fabriccio (Raízes)

20h – Solenidade de Abertura (Pocar)

21h – Odair de Paula (Raízes)

29 de maio – Sexta-feira

14h – Grupo de Dança Itaúnas (Palco Experiência 1)

15h – Dom Marcarini (Palco Experiência 2)

16h – Disco Voador – Fabricio Bravim (Palco Experiência 1)

16h – Carnaval de Santa Leopoldina com Bonecos Gigantes (Ruas da Feira)

17h – Bate Flecha Simão Pedro (Ruas da Feira)

17h30 – Grupo de Dança Holandesas Klompendas (Palco Experiência 2)

18h – Mariana Coelho (Pocar)

18h – Banda de Congo Mirim de Timbuí (Ruas da Feira)

18h30 – Sangria do Barril de Cerveja Vianense (Palco Experiência 1)

19h – Escola de Samba Chegou o que Faltava (Ruas da feira)

19h30 – Caio Metteoro (Raízes)

19h30 – Léo Lima (Palco Experiência 2)

20h – Rio Doce da Água da Pesca ao Renascimento da Esperança (Ruas da feira)

20h30 – Tamy Canta Roberto (Pocar)

21h – Charanga Francisquense (Palco Experiência 1)

21h30 – Macucos Convida Alma Djem (Raízes)

23h – Comichão (Pocar)

30 de maio – Sábado

10h – Grupo Folclórico Hugelmänner Plattler (Palco Experiência 1)

10h – Folia de Reis (Ruas da feira)

11h – Aline Maria (Raízes)

11h – Grupo de Dança Afro Raízes (Palco Experiência 2)

11h – Bloco Infantil Belezinha (Ruas da feira)

12h – Serginho Oliveira (Pocar)

12h – Grupo Folclórico Pomerano Fauhãn (Palco Experiência 1)

12h – Folia de Reis Estrela das Águas (Ruas da Feira)

13h30 – Samba do Nill (Raízes)

13h30 – Grupo Sagaz Capoeira (Palco Experiência 2)

14h – Grupo de Cultura Tropeira com influência Libanesa (Ruas da Feira)

14h30 – Grupo de Dança os Brandarinos (Palco Experiência 1)

15h – Juana Zancheta (Pocar)

15h – Boi Pintadinho (Ruas da Feira)

15h30 – Orquestra Maratimba (Palco Experiência 2)

15h40 – Manifestação Mine Itália Unita (Ruas da Feira)

16h20 – Banda de Música Lira 23 de Dezembro (Ruas da feira)

16h30 – Banda Movimento (Raízes)

16h30 – Grupo de Dança Folclórica Kinderlend (Palco Experiência 1)

17h10 – Boi Azulão (Ruas da feira)

17h30 – Tombo da Banana (Palco Experiência 2)

17h30 – Ronnie Silveira, Vitu e Moreati (Pocar)

18h – Jongo Santo Antônio (Ruas da Feira)

18h30 – Bruno Caliman (Raízes)

18h30 – Grupo de Dança Frau Karolin (Palco Experiência 1)

19h – Onde o Som encontra a Terra (Ruas da feira)

19h – O Maior Café do Mundo (Ruas da feira)

19h30 – Gruppo Folkloristico Granello Giallo (Palco Experiência 2)

20h – Rogério Aço Doce (Pocar)

20h – Vaca Mimosa (Ruas da Feira)

20h20 – Casamento Pomerano (Palco Experiência 1)

21h – Grupo Dança Estirpe (Palco Experiência 2)

21h – Batuca Montanha (Ruas da Feira)

21h30 – Java Roots (Raízes)

23h – Seis 3 (Pocar)

31 de maio – Domingo

10h – Espetáculo Abebé – Grupo Negraô (Palco Experiência 1)

11h – Denise Pontes (Raízes)

11h – Apresentação Cultural Capoeira (Palco Experiência 2)

11h – ABC do Congo (Ruas da Feira)

12h – Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção (Palco Experiência 1)

12h – Reis de Boi Mestre Paixão (Ruas da feira)

12h30 – Regional da Nair (Pocar)

13h – Dança Guerreiros Tupinikin (Ruas da Feira)

13h30 – Grupo de Dança Alemãs Folclórico Grunes Tall (Palco Experiência 2)

14h – Samba Criolo (Raízes)

14h – Escola de Samba Rosas de Ouro (Ruas da Feira)

14h15 – Grupo de Ballo Bambini di Tutti Colori (Palco Experiência 1)

14h45 – Quadrilha Matuta Moderna (Palco Experiência 2)

15h – Folia de Reis Mirim Pena de Ouro (Ruas da Feira)

15h30 – Premiação (Pocar)

15h30 – Grupo de Congo Madalenas do Jucu (Palco Experiência 1)

16h30 – Casaca (Raízes)

16h30 – Os Carroceiros (Palco Experiência 2)

18h – Beto Cauê (Pocar)

18h30 – João Secchin (Palco Experiência 1)