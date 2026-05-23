Colonização do Solo Espírito-Santense: Vila Velha celebra 491 anos

Na manhã deste sábado (23), data que marca o início da Colonização do Solo Espírito-Santense, a programação de celebração pelos 491 anos da cidade de Vila Velha contou com o tradicional Desfile Cívico-Militar reunindo milhares de pessoas, na Orla de Itaparica.



Após a solenidade de abertura, cerca de mil alunos da rede municipal desfilaram e encantaram o público com o tema “Nossa voz, nosso lugar: as identidades que nos unem”. Crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, de 30 escolas, desfilaram vestidos com trajes e fantasias que contam a história da cidade que educa, através de seus pontos turísticos, tradições e cultura.



As músicas e a animação do percurso foram conduzidas por nove bandas marciais escolares, com uma trilha musical composta por obras e inspirações de artistas capixabas. Em seguida, desfilaram também dezenas de organizações e instituições das forças de segurança, como Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Vila Velha, entre outras.



Um dos destaques deste ano, que certamente ficará na memória do público, foi a apresentação de helicópteros, que retornou à programação. As aeronaves do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) realizaram voos rasantes e sincronizados, encantando a todos os presentes.



Apesar do tempo encoberto e às vezes com chuva, o Desfile Cívico-Militar não perdeu seu brilho e encantou o público. Este ano, o evento foi encerrado com uma apresentação da Escola de Samba Mocidade Unidade da Glória (MUG), que é de Vila Velha e levou alegria e muita descontração para avenida.



Capital do Estado



A abertura da solenidade foi marcada pela chegada da tocha com o fogo simbólico, para o acendimento da pira no local do desfile. O acendimento foi feito pelo prefeito Arnaldinho Borgo e pelo governador Ricardo Ferraço, representando a transferência simbólica da capital capixaba de Vitória para Vila Velha, especificamente durante o 23 de maio, data que celebra também o início da Colonização do Solo Espírito-Santense.



Em seguida, Arnaldinho e Ferraço anunciaram um pacote de obras, licitações e ordens de serviço para diferentes regiões da cidade, superando R$ 650 milhões de investimentos.

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