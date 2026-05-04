Concurso premia qualidade das amêndoas do cacau capixaba

O 10º Concurso da Qualidade de Amêndoas do Cacau Capixaba está com inscrições abertas até 22 de maio. A iniciativa reconhece e incentiva produtores rurais do Espírito Santo que investem na produção de cacau fino e sustentável.

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