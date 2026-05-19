Cuidadora infantil: curso gratuito está com inscrições abertas em Presidente Kennedy

A Agência de Treinamentos, em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), está com inscrições abertas para o curso de cuidadora infantil no município de Presidente Kennedy. A capacitação faz parte do Programa Mulheres Mil e é destinada exclusivamente para moradoras da cidade.

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As inscrições podem ser realizadas entre os dias 18 e 30 de maio, presencialmente na Agência de Treinamentos. O curso será realizado entre os dias 15 de junho e 24 de agosto, com aulas de segunda a quinta-feira, no horário das 18h às 22h.

Além da qualificação profissional e da entrega de certificado ao final da formação, as participantes também receberão incentivo financeiro por cada dia de aula frequentado, como forma de estimular a permanência e conclusão do curso.

De acordo com os critérios estabelecidos, podem participar meninas e mulheres com idade igual ou superior a 16 anos, desde que saibam ler e escrever. As aulas serão ministradas na própria Agência de Treinamentos.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e folha resumo do CadÚnico.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, promovendo autonomia e geração de renda por meio da educação e qualificação feminina.