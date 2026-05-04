Sesc Cachoeiro abre semana com programação cultural gratuita

O Sesc Cachoeiro abre, a partir desta semana, a programação do projeto cultural em Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa começa no dia 6 de maio e oferece atividades artísticas gratuitas na unidade localizada no bairro Aeroporto. Além disso, a ação marca o início da interiorização do programa cultural do Sesc no Espírito Santo.

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A proposta busca ampliar o acesso à cultura fora da Grande Vitória. Com isso, o projeto pretende fortalecer a produção local e aproximar artistas e público. Assim, ao longo da programação, o Sesc promoverá espetáculos de teatro, dança, shows, oficinas e exposições, criando novas oportunidades de vivência cultural na cidade.

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A programação

A agenda começa no dia 6 de maio, às 19h30, com show de André Prando e LuizGa no auditório do Sesc Cachoeiro. No palco, os artistas apresentam um espetáculo intimista, conduzido por voz e violão.

Durante a apresentação, eles compartilham composições próprias, interpretam músicas um do outro e exploram influências que transitam entre rock, MPB, folk e sons do mundo. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pela internet.

A programação também contempla o público infantil. No dia 8 de maio, às 19h, o espetáculo “A Casaca Contadora de Histórias” será apresentado no auditório, com classificação livre.

Em seguida, no dia 13 de maio, às 15h, Fáfá Conta conduz uma sessão de contação de histórias aberta ao público. Já no dia 14 de maio, no mesmo horário, Adélia Oliveira assume a atividade com novas narrativas para crianças e famílias.

Semana S

As ações integram a Semana S e fazem parte do programa cultural do Sesc-ES. Dessa forma, a instituição reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização das expressões artísticas locais.