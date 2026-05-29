Curso gratuito de animação abre vagas para jovens no ES

Após o sucesso da primeira edição, o Estúdio Escola de Animação (EEA) lança a segunda edição da Formação Gratuita em Animação 2D Digital, voltada para jovens de 16 a 24 anos que gostam de desenhar, residem na Grande Vitória e sonham em ingressar no mercado de animação. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas, distribuídas em duas turmas de 15 alunos, e não é necessário ter experiência prévia na área.

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As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 02 e 15 de junho, por meio do site estudioescola.com.br, onde os candidatos terão acesso ao regulamento e ao formulário de inscrição.

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A formação será realizada no Sesc Glória, no Centro de Vitória, terá duração de seis meses e será conduzida pelo professor e animador profissional Lauro Assis. Assim como na primeira edição, os alunos terão direito a lanche e transporte nos dias de aula. O início das oficinas está previsto para julho de 2026.

O curso

Por meio da simulação de um estúdio profissional, os participantes aprenderão na prática enquanto produzem coletivamente um curta-metragem de animação 100% autoral, utilizando o Toon Boom, referência mundial em softwares de animação. Os filmes produzidos pelas turmas serão exibidos em uma mostra aberta ao público ao final do curso.

A 2ª edição capixaba do Estúdio Escola de Animação conta com o patrocínio do Grupo Águia Branca, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do Governo do Estado do Espírito Santo. O projeto também conta com parceria institucional da empresa canadense Toon Boom Animation, apoio institucional da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA) e parceria cultural com o Sesc-ES. No Espírito Santo, a iniciativa é uma correalização da Baluarte, Copa Studio e Atrom Produções.

Fortalecimento do setor

Com 14 anos de atuação, o Estúdio Escola de Animação já capacitou aproximadamente 560 jovens e produziu 53 curtas autorais, que somam mais de 160 indicações em festivais ao redor do mundo, além de oito prêmios nacionais.

O curso realizado em Vitória, no ano passado, foi o primeiro da instituição fora do Rio de Janeiro. O resultado foi considerado excepcional pelos realizadores: cerca de 380 inscrições e alto engajamento dos alunos nas atividades do projeto, comprovando o crescimento do interesse dos jovens capixabas pela área da animação.

A chegada do projeto ao Espírito Santo também simboliza o fortalecimento do setor de animação capixaba, que vem conquistando reconhecimento internacional com séries premiadas, como “Irmão do Jorel” e “Acorda, Carlo!”, ambas criadas pelo quadrinista capixaba Juliano Enrico.

“A busca pela Formação Gratuita do Estúdio Escola em 2025 nos surpreendeu positivamente”, afirma Federico Nicolai, sócio-diretor da Atrom Produções e supervisor criativo das duas séries. “A segunda edição do projeto, além de muito aguardada pela comunidade, reforça o nosso compromisso em fomentar o mercado de animação capixaba, para que novos personagens possam surgir das mentes criativas que estão aqui, apenas esperando uma oportunidade para se capacitar e ingressar no mercado audiovisual”, acrescenta.

Uma das provas desse interesse e da expansão do projeto é a abertura de uma terceira turma dedicada ao Nível II, com 15 vagas que serão preenchidas por meio de um processo seletivo interno e exclusivo para alunos que concluíram o Nível I em 2025.

Cadeia produtiva

Com resultados expressivos na cadeia produtiva do audiovisual, a formação gratuita do Estúdio Escola de Animação registra a inserção de 40% dos participantes no mercado de trabalho.

É o caso de Thaissa Leite, que participou da primeira edição do curso em Vitória e hoje atua como designer de animação em diferentes projetos no Estado. “Tenho trabalhado ao lado de ganhadores de editais, fazendo animações simples, assim como em projetos pessoais, e estou conseguindo colocar em prática o que aprendi no curso”, destaca.

A mesma realidade é vivida por Rafael Rodrigues, que também participou do curso em 2025. Recentemente, ele integrou a equipe de arte na pré-produção de um projeto brasileiro de animação, trabalhando com personagens, cenários, montagem de cenas e criação do pôster da série.

“A experiência de estúdio que tivemos no curso foi essencial e me ajudou a estar preparado para as demandas e desafios que enfrentei ao integrar uma equipe profissional”, comenta Rafael.

Para Paula Sued, sócia-diretora da Baluarte, o compromisso do projeto vai além da formação técnica. “Buscamos acolher esses jovens e fortalecer suas trajetórias desde o primeiro contato com o projeto, promovendo inclusão produtiva e potencializando talentos criativos”, afirma.

Já Zé Brandão, sócio-diretor do Copa Studio e diretor criativo do Estúdio Escola de Animação, acredita que o crescimento do segmento no Brasil é resultado do investimento em novos talentos.

“Projetos como o Estúdio Escola ajudam a revelar artistas e conectá-los ao mercado profissional. Em 2025, nossa primeira edição no Espírito Santo foi um sucesso. Agora, seguiremos ampliando ainda mais as oportunidades para jovens interessados em transformar a animação em profissão”, observa.

Passo a passo para a inscrição

Ao acessar o site estudioescola.com.br entre os dias 02 e 15 de junho, os candidatos serão direcionados à página com o regulamento das inscrições para a Formação Gratuita do EEA-ES 2026.

Ao final do regulamento, haverá uma caixa de confirmação “Li e aceito”, que deverá ser marcada para prosseguir ao formulário de inscrição.

No formulário, a pessoa candidata deverá preencher dados pessoais, informações familiares (incluindo renda per capita), escolaridade, interesses e relação com o desenho. Também será necessário anexar um portfólio em PDF, com tamanho máximo de 2 MB.

Após o envio da ficha, o candidato receberá um e-mail confirmando que a inscrição foi realizada com sucesso.

Critérios de seleção

Todos os formulários serão avaliados por um comitê de seleção formado por profissionais da área de animação e pela equipe pedagógica do programa, levando em consideração o portfólio apresentado e as respostas fornecidas no formulário.

São critérios eliminatórios: faixa etária, local de residência, disponibilidade para cumprir a carga horária do curso e envio do portfólio de desenhos. Estudantes da rede pública e jovens de famílias de baixa renda terão prioridade em casos de desempate.

Em seguida, 80 candidatos serão pré-selecionados para entrevistas com psicopedagogos, que irão avaliar o nível de interesse e comprometimento dos participantes com o calendário do curso.

Após essa etapa, os candidatos serão ranqueados e avaliados por uma segunda banca, composta pela direção do projeto, até a definição dos 30 selecionados.

2ª EDIÇÃO DO ESTÚDIO ESCOLA DE ANIMAÇÃO EM VITÓRIA

Curso profissionalizante gratuito de animação em 2D

Público-alvo:

Jovens de 16 a 24 anos, residentes nos municípios da Grande Vitória — Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Vitória, Vila Velha e Viana — que saibam desenhar e busquem formação profissionalizante.

O curso é voltado para interessados em desenho animado, artes, design, games e tecnologia, preferencialmente jovens periféricos, não brancos e com renda familiar de até três salários mínimos.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES