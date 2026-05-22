Curso técnico em Ciência de Dados abre inscrições no ES

A Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Fundação Telefônica Vivo (FTV), publicou, nesta sexta-feira (22), o Edital nº 16/2026, que estabelece as normas e abre as inscrições para o processo seletivo de ingresso em curso técnico concomitante em Ciência de Dados. A iniciativa amplia as oportunidades de formação técnica para estudantes da Rede Pública Estadual, fortalecendo as políticas educacionais voltadas à inovação, à tecnologia e à preparação dos jovens para os desafios do mundo do trabalho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao todo, serão ofertadas 270 vagas destinadas a estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio regular e também da 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 22 de junho, exclusivamente pelo site Seleção Aluno ES, na opção “Concomitante”.

Leia também: Detran alerta que capixabas devem redobrar atenção ao pagar boletos

A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que a oferta do curso reforça o compromisso do Governo do Estado com a expansão da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), criando novas possibilidades para que os estudantes desenvolvam competências ligadas à análise de dados, ao raciocínio lógico, à tecnologia e à inovação, áreas cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho e fundamentais para a transformação digital da sociedade.

“Estamos investindo em uma formação conectada às transformações do mundo contemporâneo e às novas demandas do mercado de trabalho. O curso de Ciência de Dados representa uma oportunidade importante para que nossos estudantes desenvolvam competências inovadoras, ampliem perspectivas e estejam cada vez mais preparados para o futuro”, afirmou a secretária.

A gerente de Ensino Médio, Endy de Albuquerque, explicou que as aulas terão início no dia 21 de julho e serão realizadas em unidades escolares localizadas nos municípios de Cariacica, Pinheiros e Vitória, com turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno. O curso terá duração de um ano e meio, distribuído em três semestres letivos.

“A oportunidade integra os esforços da Sedu para fortalecer a formação integral dos estudantes da Rede Estadual de Ensino, aproximando a educação das demandas contemporâneas e promovendo o acesso a conhecimentos estratégicos para o futuro profissional dos jovens capixabas”, frisou a gerente.