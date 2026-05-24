Curso técnico gratuito em Ciência de Dados: Sedu abre seleção para 270 vagas

Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo do curso técnico concomitante em Ciência de Dados ofertado pela Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Fundação Telefônica Vivo (FTV). Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de junho, exclusivamente pelo site Seleção Aluno ES, na opção “Concomitante”.

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Ao todo, estão disponíveis 270 vagas para estudantes matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio regular e também nas 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio da Rede Pública Estadual.

O curso terá duração de um ano e meio, dividido em três semestres letivos, com início das aulas previsto para 21 de julho. As atividades serão realizadas em escolas localizadas nos municípios de Cariacica, Pinheiros e Vitória, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Segundo a Sedu, a formação busca ampliar as oportunidades na área de tecnologia e inovação, preparando os estudantes para demandas cada vez mais presentes no mercado de trabalho, como análise de dados, raciocínio lógico e transformação digital.