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Defesa Civil alerta para risco de novos deslizamentos nas falésias de Marataízes

Defesa Civil informou que novos deslocamentos foram confirmados em área de falésia e reforçou o alerta para que pessoas não circulem pelo local.

Caminhada da Falésias 2026
Foto: Adeturci

A Defesa Civil de Marataízes emitiu um novo alerta sobre o risco de deslizamentos em uma área de falésia no município.

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Segundo o comunicado, novos deslocamentos foram confirmados no local, que já possui instabilidade e risco iminente de novos deslizamentos.

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Diante da situação, a Defesa Civil reforçou o pedido para que moradores e visitantes não transitem próximo à falésia.

O órgão também orientou a população a compartilhar o alerta para ampliar a conscientização sobre os riscos na região.

Em caso de emergência, os contatos disponibilizados são:

Defesa Civil: (28) 99933-0473
Bombeiros: 193
SAMU: 192

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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