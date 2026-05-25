Defesa Civil alerta para risco de novos deslizamentos nas falésias de Marataízes

A Defesa Civil de Marataízes emitiu um novo alerta sobre o risco de deslizamentos em uma área de falésia no município.

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Segundo o comunicado, novos deslocamentos foram confirmados no local, que já possui instabilidade e risco iminente de novos deslizamentos.

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Diante da situação, a Defesa Civil reforçou o pedido para que moradores e visitantes não transitem próximo à falésia.

O órgão também orientou a população a compartilhar o alerta para ampliar a conscientização sobre os riscos na região.

Em caso de emergência, os contatos disponibilizados são: