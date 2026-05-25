Defesa Civil alerta para risco de novos deslizamentos nas falésias de Marataízes
Defesa Civil informou que novos deslocamentos foram confirmados em área de falésia e reforçou o alerta para que pessoas não circulem pelo local.
A Defesa Civil de Marataízes emitiu um novo alerta sobre o risco de deslizamentos em uma área de falésia no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o comunicado, novos deslocamentos foram confirmados no local, que já possui instabilidade e risco iminente de novos deslizamentos.
Leia também: Projeto autoriza Estado a doar imóvel ao município de Alegre
Diante da situação, a Defesa Civil reforçou o pedido para que moradores e visitantes não transitem próximo à falésia.
O órgão também orientou a população a compartilhar o alerta para ampliar a conscientização sobre os riscos na região.
Em caso de emergência, os contatos disponibilizados são:
Defesa Civil: (28) 99933-0473
Bombeiros: 193
SAMU: 192
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726