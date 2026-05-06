Dia das Mães deve injetar quase R$ 300 milhões no Espírito Santo

O Dia das Mães deve impulsionar o comércio do Espírito Santo em 2026. A projeção indica movimentação de R$ 286,3 milhões na Grande Vitória, o que representa o segundo melhor desempenho para a data desde 2008.

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Além disso, a estimativa aponta crescimento de 3,1% em relação a 2025, mantendo uma sequência de expansão pelo terceiro ano consecutivo. Tradicionalmente, a data figura como uma das mais relevantes para o varejo, pois amplia o fluxo de consumidores, estimula promoções e fortalece a disputa entre lojas físicas e plataformas digitais.

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Segundo o coordenador do Observatório do Comércio, André Spalenza, o cenário favorece a economia local. De acordo com ele, o avanço nas vendas fortalece o varejo e amplia a circulação de renda no estado.

Setores

Nesse contexto, o setor de vestuário e calçados deve liderar o consumo, com previsão de R$ 129,7 milhões, o equivalente a 45% do total. Em seguida, farmácias e perfumarias devem movimentar R$ 64,9 milhões, impulsionadas pela busca por presentes acessíveis.

Já os segmentos de móveis, eletrodomésticos e utilidades domésticas também aparecem com desempenho relevante, embora em menor participação.

Por outro lado, o comportamento dos preços exige atenção dos consumidores. Enquanto roupas registram queda, alimentos, bebidas e itens para residência apresentam alta, o que pressiona o orçamento familiar.

Ainda assim, Spalenza avalia que o momento combina oportunidade e cautela, já que há espaço para economizar em algumas categorias, mas itens essenciais continuam mais caros. Dessa forma, o varejo deve ajustar estratégias, enquanto consumidores tendem a equilibrar custos sem abrir mão das compras.