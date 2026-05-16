Dupla é detida por tráfico de drogas em Cachoeiro

Nesta sexta-feira (15), a Polícia Militar apreendeu 260 gramas de substância análoga à cocaína durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado por equipes do 3º CPOR do 9º BPM.

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Segundo a PM, os militares avistaram dois indivíduos realizando a comercialização de entorpecentes na rua Delcides Ferreira. Logo após a abordagem, os policiais encontraram cerca de 60 gramas de cocaína com os suspeitos.

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Em seguida, a guarnição foi até a residência de um dos envolvidos. De acordo com a ocorrência, os familiares autorizaram a entrada dos militares no imóvel. No local, os policiais localizaram mais 200 gramas de substância análoga à cocaína, além de balança de precisão e materiais utilizados para embalar drogas.

Além dos entorpecentes, a equipe apreendeu três aparelhos celulares, R$ 600 em notas fracionadas e uma motocicleta com restrição de furto e roubo.

A Polícia Militar conduziu os detidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com todo o material apreendido.